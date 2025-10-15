王世堅《沒出息》神曲爆紅　國台辦發言人也聽過、大喊「樂見」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

民進黨立委王世堅過往質詢金句，近日被大陸網友剪輯成歌曲《沒出息》紅遍兩岸。大陸國台辦發言人陳斌華表示，他也看過了相關影片，「樂見這樣自然有趣快樂的兩岸民間互動交流」。

這首名為《沒出息》的歌曲由大陸網友剪輯製作，旋律激昂，歌詞取材自王世堅早年在議場上針對時任台北市長柯文哲的激烈發言，包括：「本來應該從從容容、遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息！」等語。創作者更搭配王世堅拍桌、甩頭等經典畫面，使歌曲畫面與情緒相互呼應，瞬間在網路上掀起熱烈迴響。

對此，王世堅日前表示，網路世界實在太神奇了，充滿生命力跟創造力，各類的人才、天才、鬼才都有，「我是嘆為觀止」。

被問及該首歌曲爆紅時，陳斌華今（15）日於例行記者會上回應，對於這首歌曲和影片中的人物，他沒有評論，「我只是評論這個現象」。

「本人也看到了很多版本的沒出息，兩岸網友的創造力確實讓人驚嘆」，陳斌華直言，「我想這個現象之所以能夠出現，一是因為兩岸同胞同文同種，都能理解那幾個成語的意思，找到網梗的點」。

陳斌華接著說，第二，是（網友）能夠結合自身的際遇、時事的熱點，抒發情感共鳴，「我也看了很多評論，比如有些人認為匆匆忙忙連滾帶爬，寫出了人到中年的忙亂」，「也有一些台灣網友表示，正是台灣這些沒出息的政治人物，讓台灣的前途連滾帶爬」。

陳斌華還說，從從容容遊刃有餘，有些人認為表達了淡定從容的人生態度，「也有些人用來形容大陸方面的對台工作，和我們在解決台灣問題上的定力」，「總之，我們樂見這樣自然有趣快樂的兩岸民間互動交流」。

▼民進黨立委王世堅。（圖／記者黃國霖攝）