　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸商務部回應美加徵100％關稅：打，奉陪到底；談，大門敞開

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲中美兩國在APEC峰會前夕緊張關係再升溫。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日先後限縮稀土及戰略礦產產品與技術出口條件，美國也揚言對中國商品加徵100％關稅、並釋出雙邊談話破局的消息，中美經貿關係緊張再次升溫。大陸商務部今（14）日再次強勢回應稱，「打，奉陪到底；談，大門敞開。」並強調大陸將堅定維護國家利益與全球產供鏈穩定。

《央視新聞》報導，商務部發言人指出，中國對稀土等物項實施出口管制，屬依法完善出口管制體系的正當行為，措施出台前已透過雙邊機制向美方通報。中方出口管制「並非禁止出口」，符合規定的申請仍將正常核准，目的是共同維護全球產供鏈安全。

該發言人批評，「美方長期泛化國家安全概念、濫用出口管制，並自中美馬德里經貿會談以來多次出台歧視性限制措施，嚴重損害中方利益、破壞雙邊談判氛圍。」

該發言人強調，中方在關稅與貿易問題上的立場始終一致，「打，奉陪到底；談，大門敞開。」該發言人指出，中美擁有廣泛共同利益與合作空間，合則兩利，鬥則俱傷，「歷次經貿磋商已證明，雙方只要在平等與相互尊重基礎上對話，就能找到解決途徑。」

大陸商務部呼籲，美方「不能一邊要談、一邊威脅」，敦促美方糾正錯誤做法，展現談判誠意，依循兩國元首通話共識，維護既有磋商成果，透過對話協商妥善管控分歧，推動中美經貿關係回歸健康、穩定、可持續的發展軌道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鳳山民宅槍響！　男倒血泊亡
于朦朧母親爆輕生亡！　網掀論戰
輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光
朝野共識！普發1萬特別預算10/17三讀　預計11月中下旬請
長榮空姐猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班避免扣考績」
快訊／長榮航空送花籃輓詞曝！　3人到場致意
「柏油山」戰火升級！　陳其邁又震怒了
ET民調／國民黨主席選舉投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

為iPhone Air開路！　陸三大電信商eSIM獲批許可上市

電動車市場熱絡！中國「充電站」數量破30萬座…是加油站的3倍

川普威脅100％關稅　學者：大陸摸透了他的底牌

陸女孩吃雞腳辣到呼吸性鹼中毒送醫　商家：辣度還好，因人而異

對等反制！陸今起對美船舶收取「特別港務費」　豁免中國建造船隻

陸商務部回應美加徵100％關稅：打，奉陪到底；談，大門敞開

巴鐵不鐵了？陸傳出招反制巴供應美國稀土　陸外交部闢謠：挑撥離間

連續一個多月下雨！　西安人傻眼：遍地長出蘑菇

陸前三季外貿出口增速7％　價值150億「液化天然氣平台」也成功出口

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

為iPhone Air開路！　陸三大電信商eSIM獲批許可上市

電動車市場熱絡！中國「充電站」數量破30萬座…是加油站的3倍

川普威脅100％關稅　學者：大陸摸透了他的底牌

陸女孩吃雞腳辣到呼吸性鹼中毒送醫　商家：辣度還好，因人而異

對等反制！陸今起對美船舶收取「特別港務費」　豁免中國建造船隻

陸商務部回應美加徵100％關稅：打，奉陪到底；談，大門敞開

巴鐵不鐵了？陸傳出招反制巴供應美國稀土　陸外交部闢謠：挑撥離間

連續一個多月下雨！　西安人傻眼：遍地長出蘑菇

陸前三季外貿出口增速7％　價值150億「液化天然氣平台」也成功出口

國際巨星！藍委、議事人員搶合影　王世堅：男襯托帥、女生變美女

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

差50歲爺孫戀！　老翁高調迎娶24歲嫩妻「聘金豪砸500多萬」

野兔闖農場啃藍莓！日本農民不驅趕反而「感謝牠們」

電梯免計容積　專家憂：誘因有餘、規範不足

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！

國安局公布中共93閱兵武器一覽表　曝習近平在為第4任期固權奠基

【偶就要這根！】狗叼超巨棕櫚葉堅持帶回家XD

大陸熱門新聞

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

陸商務部回應美加徵100％關稅：打，奉陪到底；談，大門敞開

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

連續一個多月下雨！　西安人傻眼：遍地長出蘑菇

宗馥莉辭娃哈哈董座　親叔叔：水軍害了她

巴鐵不鐵了？陸傳出招反制巴供應美國稀土 陸外交部闢謠：挑撥離間

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

川普威脅100％關稅　學者：大陸摸透了他的底牌

女子出遊被告知「家裡淹大水」 朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

川普嗆加徵100％關稅　陸要美「自省」：不是打交道的正確方式

陸女孩吃雞腳辣到呼吸性鹼中毒送醫 商家：辣度還好，因人而異

對等反制！陸今起對美船舶收取「特別港務費」 豁免中國建造船隻

更多熱門

相關新聞

巴鐵不鐵了？陸傳出招反制巴供應美國稀土 陸外交部闢謠：挑撥離間

巴鐵不鐵了？陸傳出招反制巴供應美國稀土 陸外交部闢謠：挑撥離間

被視為大陸在南亞「鐵桿盟友」的巴基斯坦近日傳出或將向美國出口戰略關鍵礦石及稀土，而大陸緊縮高價值戰略物資「稀土」出口政策，也傳出部分原因是對此而來。大陸外交部發言人林劍表示，「相關報導，或是不了解實情，或是捕風捉影，甚至是挑撥離間，是缺乏根據的。」

川普嗆加徵100％關稅　陸要美「自省」：不是打交道的正確方式

川普嗆加徵100％關稅　陸要美「自省」：不是打交道的正確方式

稀土風暴一次看懂　從晶片到飛彈全受衝擊

稀土風暴一次看懂　從晶片到飛彈全受衝擊

稀土出口限制加大　法人點名中國政策害到4大產業

稀土出口限制加大　法人點名中國政策害到4大產業

美國防部「囤購關鍵礦物」　砸10億美元抗中

美國防部「囤購關鍵礦物」　砸10億美元抗中

關鍵字：

中美經貿稀土關稅商務部APEC

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面