陸商務部回應美加徵100％關稅：打，奉陪到底；談，大門敞開

大陸近日先後限縮稀土及戰略礦產產品與技術出口條件，美國也揚言對中國商品加徵100％關稅、並釋出雙邊談話破局的消息，中美經貿關係緊張再次升溫。大陸商務部今（14）日再次強勢回應稱，「打，奉陪到底；談，大門敞開。」並強調大陸將堅定維護國家利益與全球產供鏈穩定。

《央視新聞》報導，商務部發言人指出，中國對稀土等物項實施出口管制，屬依法完善出口管制體系的正當行為，措施出台前已透過雙邊機制向美方通報。中方出口管制「並非禁止出口」，符合規定的申請仍將正常核准，目的是共同維護全球產供鏈安全。

該發言人批評，「美方長期泛化國家安全概念、濫用出口管制，並自中美馬德里經貿會談以來多次出台歧視性限制措施，嚴重損害中方利益、破壞雙邊談判氛圍。」

該發言人強調，中方在關稅與貿易問題上的立場始終一致，「打，奉陪到底；談，大門敞開。」該發言人指出，中美擁有廣泛共同利益與合作空間，合則兩利，鬥則俱傷，「歷次經貿磋商已證明，雙方只要在平等與相互尊重基礎上對話，就能找到解決途徑。」

大陸商務部呼籲，美方「不能一邊要談、一邊威脅」，敦促美方糾正錯誤做法，展現談判誠意，依循兩國元首通話共識，維護既有磋商成果，透過對話協商妥善管控分歧，推動中美經貿關係回歸健康、穩定、可持續的發展軌道。