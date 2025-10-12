　
川金會有望？　英媒稱「川普擬赴兩韓邊界」團隊計畫中

▲▼ 川普,金正恩,川金會。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與金正恩多次舉行歷史性會面。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國《每日電訊報》報導，美國總統川普將於10月底訪問亞洲，包括出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會。隨著團隊籌備這趟出訪，美國外交官也在重新審視川普突訪兩韓之間「非軍事區」（DMZ）的計畫，被解讀為會晤金正恩的可能性之一。

一名美國資深外交消息人士透露，「美國駐首爾大使館正在重新考慮，美國總統於APEC場邊訪問DMZ的計畫」，但強調這目前只是一項預備方案。

2019年，川普透過推特（現為X）邀請金正恩會面，2人最終在DMZ會晤，也讓他成為第一位踏足北韓領土的在任美國總統。今年8月，川普在白宮會見南韓總統李在明時也表示，希望今年能再與金正恩見面。該報指出，這符合川普利用高調會面，啟動艱困或陷入僵局的談判的行為模式。

▲▼即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

一名美國政府高官表示，「川普總統在第1任期內，與北韓領導人金正恩舉行了3次歷史性峰會，穩定了朝鮮半島局勢。美國對北韓政策沒有改變，川普總統仍開放與金正恩無條件對話。」

不過，觀察人士持保留態度。曼斯菲爾德基金會（Mansfield Foundation）資深研究員克林納（Bruce Klingner）認為，「這是一個可能性很低，一旦發生影響就會很大的情況。」他指出，烏俄戰爭讓北韓從莫斯科獲得大量好處，遠遠超過華府能提供的條件，金正恩可能不願重啟對話。

金正恩胞妹金與正先前也回應，若川普試圖利用與金正恩的關係推動北韓去核化，平壤將把這視為「純粹的嘲弄」。

儘管如此，史丹佛大學韓國當代研究教授申起旭（Gi-Wook Shin，音譯）認為，「我不會排除會面的可能性，美國大使館為任何突發狀況做準備是謹慎之舉。」

 
