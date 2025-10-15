點名美濃天坑、大坪頂柏油山　吳宗憲轟監院：還在睡！

▲吳宗憲點名美濃天坑、大坪頂濫墾案，轟監察院沉睡。（圖／國民黨立委吳宗憲提供）



記者崔至雲／台北報導

美濃大峽谷遭盜採濫倒案持續延燒，國民黨立委吳宗憲今（15日）在臉書發文，點名南台灣多起濫墾與國土破壞事件，質疑監察院「對綠不查、對藍嚴辦」，並呼籲監察院應即刻說明調查進度，勿讓監察權淪為執政黨附庸。

吳宗憲指出，近年高雄地區濫墾情況層出不窮，從美濃天坑掏空水源、馬頭山傾倒廢料，到大樹和山光電開發造成山頭光禿禿，如今甚至連大坪頂保護區都被鋪上柏油，「人民看到的是山河崩塌、國土災難，監察院卻看的是政黨版圖」。

他進一步指出，過去監察院面對相似事件並非毫無作為，例如2003年高雄觀音山濫墾案、2016年台東山坡地濫墾案、2022年雲林濫墾案、以及2023年花蓮水保案，監察院都曾主動調查並提出糾正。吳宗憲質疑，「同樣是破壞國土的案件，為何面對藍營執政縣市時雷達超靈敏、調查迅速，遇到綠營執政地區卻陷入沉默？」

他強調，即使官員行為未涉及刑責，監察院仍可就「行政怠惰」展開調查。他批評監察院對外以「資料蒐集中」為由不願說明，形同規避責任，「當年新北恩恩案選舉期間，監察院的約談題目都能流出，如今卻對綠營案子三緘其口」。

吳宗憲要求監察院應對美濃天坑、馬頭山、大樹和山及大坪頂保護區等案件立刻說明調查進度，並公開結果，「該糾正就糾正，該移送就移送」。他並呼籲，針對行政院長卓榮泰「違法拒編軍警消預算」一事，監察院也應依法調查、依《公務員懲戒法》追責。

吳宗憲最後表示，「辦藍不辦綠、護綠不護法」，若監察權成為執政權的附庸，不僅是沉睡，更是墮落。他強調，若監察院放棄監督職責，「今天你們不監督行政權，明天人民就會監督你們」。