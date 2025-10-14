民進黨團赴監察院　正式檢舉黃國昌涉狗仔跟拍規避《政治獻金法》

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲14日上午前往監察院，就立委黃國昌涉狗仔跟拍，規避《政治獻金法》等，向監察院正式提出檢舉。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨團總召黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，民進黨團幹事長鍾佳濱等幹部今（14日）上午前往監察院，就黃國昌與狗仔間金流不明、資金來源不明，是否規避《政治獻金法》等，向監察院正式提出檢舉。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋以及副幹事長范雲今（14日）上午前往監察院，就黃國昌涉狗仔跟拍，規避《政治獻金法》等，向監察院正式提出檢舉。

鍾佳濱表示，由柯總召領銜，今日黨團幹部親自來到監察院門口，重點就是針對昨日黨團記者會說的，在這一連串狗仔跟拍事件中，透過媒體報導，看到駭人聽聞的事實，黃國昌不管有沒有擔任立委，在2016年到2020年以及2024年兩次擔任立委期間，以及沒有擔任立委期間，是否跟這些狗仔跟拍集團有金錢上的往來，這些金錢又是由誰支付？

鍾佳濱指出，根據《政治獻金法》，參選人、公職人員和政黨必須就其政治獻金及使用用途向社會公開申報，而目前看到媒體、周刊的報導，這些狗仔跟拍集團據說是由黃國昌的金主來支付酬勞，這樣支付酬勞的行為持續多久？

鍾佳濱表示，就所知，黃國昌2024年再度擔任立委後，仍有狗仔跟拍，也看到黃國昌利用立委職權，針對監察委員，包括之前所說的使用公務車情況，都有很明顯假借民眾爆料方式，將狗仔跟拍內容藉由立委職權，針對性的對監察院預算橫加刪減，這樣的行為固然要接受社會大眾檢驗。

鍾佳濱說，雖然監察院本身是受害者，但也是政治獻金受理機關。根據《政治獻金法》，監察院有義務、權力去了解狗仔跟拍的相關金流是否跟黃國昌個人有關、是否違反《政治獻金法》相關規定。

隨後黨團幹部們也進入監察院內登記，並與值日委員、監察委員浦忠成陳情。而鍾佳濱在登記時說到，這是他第一次（來監察院檢舉），陳培瑜也說是第一次，沈伯洋則說，他來過很多次了。