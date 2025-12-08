失蹤11年！馬航MH370新進展　北京法院一審判每案賠償逾290萬元

▲馬航MH370航班失聯至今已11年，北京朝陽法院5日有最新一審判決賠償。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

馬航MH370航班失聯至今已11年，謎團依舊未解，但部分家屬索賠案終於等到司法結果。今天(8)日最新消息指出，北京市朝陽區人民法院5日對首批案件作出一審宣判，判令馬航及相關公司按《蒙特利爾公約》及大陸法律，每案賠償逾290萬元人民幣（換算1200萬台幣左右），涵蓋死亡賠償金、精神撫慰金、喪葬費等費用。對家屬來說，真相至今未明，判賠只是「遲來的安慰」。

綜合陸媒今8日報導，北京市朝陽區人民法院本月5日（以下簡稱朝陽法院）對馬航MH370航班部分失聯乘客家屬索賠案一審宣判有確定結果。

2016年起，75名失聯乘客家屬陸續提起訴訟，要求馬來西亞航空公司（以下簡稱馬航）、馬來西亞國際航空有限公司（以下簡稱馬航國際）等被告賠償損失、建立搜救基金等，共形成78件案件。

朝陽法院經審理查明，馬來西亞當地時間2014年3月8日凌晨1時22分，由馬航承運的航班號為MH370的波音民用客機飛行途中失聯。2015年1月19日，馬來西亞政府發佈聲明，正式宣佈MH370航班失事，並推定機上所有239名乘客和機組人員已遇難。

案件審理過程中，經朝陽法院主持多輪調解，47件案件的乘客家屬經與被告協商一致，已達成和解後撤訴。此次宣判的案件共8件，涉及8名乘客，均已依據法定程序宣告死亡。法院依據《蒙特利爾公約》以及我國相關法律的規定，判令馬航、馬航國際就每案賠償乘客家屬死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金及其他損失和相關費用共計人民幣290余萬元。

不過，案件尚未完全落幕。對於其餘23件案件，因家屬未申請宣告乘客死亡、或尚未完成司法程序，案件仍在審理中。朝陽法院強調，相關案件將依據法律程序處理，並持續保障當事人合法權益。

等待真相11年，馬航案件依舊是一團迷霧。但這次判決雖非最終結局，但意味著MH370家屬的司法維權階段性邁入實質進展，也再次讓人們想起這一航空史上最令人費解的失蹤事件。

MH370航班於2014年失聯後，馬方及多國曾耗費巨資展開搜索，歷程橫跨印度洋及多片海域。其後雖陸續在非洲海岸發現疑似機身碎片，但關鍵殘骸與黑盒資訊仍未尋獲，客機失事原因至今成謎。官方搜救行動最終宣布停止，留下「世紀懸案」與無解問號