民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨團總召黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，民進黨團幹事長鍾佳濱等幹部今（14日）上午前往監察院檢舉。對此，黃國昌批，民進黨終於不演了，知道綠媒跟側翼沒有辦法把可笑的抹黑、潑糞炒作起來，除了去檢調濫行告發，還跑去監察院檢舉，希望監察院再次扮演打手的角色，再次示範如何用國家機器來鬥爭政敵。

鍾佳濱表示，由柯總召領銜，今日黨團幹部親自來到監察院門口，重點就是針對昨日黨團記者會說的，在這一連串狗仔跟拍事件中，透過媒體報導，看到駭人聽聞的事實，黃國昌不管有沒有擔任立委，在2016年到2020年以及2024年兩次擔任立委期間，以及沒有擔任立委期間，是否跟這些狗仔跟拍集團有金錢上的往來，這些金錢又是由誰支付？

鍾佳濱指出，根據《政治獻金法》，參選人、公職人員和政黨必須就其政治獻金及使用用途向社會公開申報，而目前看到媒體、周刊的報導，這些狗仔跟拍集團據說是由黃國昌的金主來支付酬勞，這樣支付酬勞的行為持續多久？

黃國昌說，民進黨終於不演了，知道綠媒跟側翼沒有辦法把可笑的抹黑、潑糞炒作起來，除了去檢調濫行告發，還跑去監察院檢舉，希望監察院再次扮演打手的角色，再次示範如何用國家機器來鬥爭政敵。

黃國昌表示，真的要講非法的政治獻金，民進黨前立委陳歐珀2020年競選期間與蔡英文賴清德在羅東的競選連任後援會，係由詐團im.B案主嫌無償提供，這才是真正的非法政治獻金。