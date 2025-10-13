　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港大坪頂山坡地保護區被藍營議員許采蓁踢爆有「柏油山」，她與議員邱于軒、國民黨立委柯志恩今日也前往現場勘查狀況，質疑市府讓業者「先上車後補票」，至今也沒有說明，質疑市府「到底是誰在幫業者解套？」對此，高雄市政府則強力反駁，強調大坪頂污水工程物料暫置場為合法使用，駁斥柯志恩烏龍爆料。

今日下午，柯志恩與邱于軒、許采蓁到大坪頂坪北段保護區會勘，她再次強調，從頭到尾的疑問都是，為何依據衛星空拍圖，這塊保護區可以在沒有申請任何相關水保計畫情況下，整片林地「憑空消失」，讓大坪頂變成「大禿頂」，並堆置廢瀝青與營建廢棄物。

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

針對市府發聲明強力反駁稱她在抹黑，柯志恩說，「為了選舉造勢扭曲事實，我們絕不接受，我反而想請問高雄市政府，到底是誰在幫業者解套？」

柯志恩說，水利局在會勘現場，告訴她與許采蓁議員、邱于軒議員，還有在場所有媒體，廠商從113年到現在沒有申請簡易水保，違法擱置一年，直到許采蓁議員質詢後才補正，高雄市政府至今沒有對為何讓業者「先上車後補票」的事情進行說明。

另外高雄市政府10/8的新聞稿，稱「經查廠商將汙水接管工程的開挖土方、瀝青刨料暫置該處，不符合設施標準貯存規定，依「廢清法」裁罰，最高罰300萬元，且於現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善，以維護環境整潔與地區景觀」。

10/9又改口，稱只需要依廢清法做好覆蓋、標示，今天竟然說柯志恩稱該場所不能暫置道路工程刨除物料，並非事實，請問高雄市政府環保局是神經錯亂嗎？告訴市民廠商違法的是你，改口說廠商沒有違法也是你，現在竟然還把你的話，塞在柯志恩的嘴裡。

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩強調，她身為民意代表，本著高雄市民權益，與議員一起關心市政，高雄市政府非但沒有對此清楚說明，甚至動用到官方line社群，稱她抹黑、扭曲事實，難道高雄市政府新聞稿說明前後不一，也是柯志恩在造謠嗎？ 如果這就是高雄市政府面對檢驗和檢視的態度，稱監督的民意代表都是「烏龍爆料」，難怪高雄類似美濃大峽谷、大坪頂「柏油山」這樣的情況會層出不窮了。

至於民進黨議員黃彥毓指控，該案打到合法、積極協助人民的自家藍營議員蔡武宏，柯志恩則表示，這要回歸到市政府，如果市府認為蔡議員這樣的協調，也就是所謂的關說是違法的話，那市府就是公事公辦。對我們來說，水保計畫沒有先送出來就讓業者「先上車後補票」，這部分是完全違法的，她強調，她不問黨籍，只問事實的真相到底是什麼，這麼大的大坪頂變成大禿頂，絕對不是一天就造成的，在法令釐清下，該怎麼辦就怎麼辦。

針對小港區大坪頂遭質疑非法棄置瀝青廢棄物，高市水利局表示，先前已澄清該處屬合法堆置，高市都發局今日也舉出包含台北、新北等六都都有同樣合法暫置使用的法令規定。

市府反駁，柯志恩立委等人罔顧事實為了個人選舉造勢，卻是再次烏龍爆料，高市府嚴正駁斥柯志恩等人的抹黑，高市水利局再次強調，該處小港坪北段437地號為水利局污水工程廠商，於113年3月依法承租的臨時物料暫置場，並有經水利局函文同意，現場已完成簡易水保設施，主要堆放工程開挖土方、瀝青刨除料及管材機具，屬合法堆置且並無外來廢棄物。

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

有關柯志恩委員指稱，「查過該地區是都市保護區，而且項目是『林（地）』，沒有辦法做任何暫置」，高市都發局強調，這是錯誤的說法，目前包含台北、新北等六都，都對於都市計畫區內的保護區都有法規可以做為公用事業廢污水處理設施或土石方堆置處理使用，根據《都市計畫法高雄市施行細則》第18條附表1，也明確規定保護區可以做為上述使用。

都發局指出，台北市和新北市也都有將保護區作為堆置場使用的案例，小港區坪北段的保護區，也是同樣做法，經水利局承包商依程序申請核准，做為公用事業所需的材料及工程土方臨時堆置處理，符合都市計畫保護區的容許使用規定。

其他五都可以，柯志恩委員卻主張高雄不行，這不是雙標什麼是雙標，更突顯柯委員再次烏龍爆料，顯然是因為連都市計畫法都搞不清楚。

▲▼高市府澄清大坪頂「柏油山」指控。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市府澄清大坪頂「柏油山」指控。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市府澄清大坪頂「柏油山」指控。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市環保局也強調，經環保局現場查核，該大坪頂場址確為合法暫置場所，使用0.5公頃面積不大，也沒有所謂不法開挖情事。柯志恩委員稱該場所不能暫置道路工程刨除物料、涉及違法開挖等，並非事實。

環保局是因為業者暫置物料有未予覆蓋、標示的缺失，所以依法開罰。環保局強調，該管理缺失與營建土石方棄置行為，兩者截然不同，有心人士不該惡意混淆。 另因工程規模較大，因應未來工程土石方增加，將另尋第二處場址暫時堆置，以降低環境影響。

高市府呼籲外界勿誤傳錯誤訊息，避免混淆視聽，影響市政公共工程推動以及市民權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億

綠反擊大坪頂烏龍爆料！轟柯志恩膛炸自家人...不懂法令還選市長

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

國民黨主席也傳中國介選！民進黨：亡羊補牢還不晚　藍白勿淪幫凶

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億

綠反擊大坪頂烏龍爆料！轟柯志恩膛炸自家人...不懂法令還選市長

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

國民黨主席也傳中國介選！民進黨：亡羊補牢還不晚　藍白勿淪幫凶

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

政治熱門新聞

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

新壽開天價解約金？　李四川：北市提5億到8億

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

邱毅點趙少康最大錯誤　揭陸網最支持她當黨主席

更多熱門

相關新聞

綠反擊大坪頂烏龍爆料　轟柯志恩膛炸自家人

綠反擊大坪頂烏龍爆料　轟柯志恩膛炸自家人

高雄小港大坪頂山坡地保護區被藍營議員許采蓁踢爆有「柏油山」，國民黨立委柯志恩今也前往現場勘查狀況。不過，民進黨高雄市議員黃彥毓調查發現，柯志恩不僅是錯搞法令烏龍爆料，更上演藍營網內互打戲碼，為了抹黑民進黨而打到合法、積極協助人民的自家藍營議員蔡武宏，遭其狠酸「柯志恩又翻車啦！」、「柯志恩雷殘大坪頂！」。

台東男機車不見報案　警30分鐘尋回

台東男機車不見報案　警30分鐘尋回

柯志恩轟賴瑞隆「蹭聲量出怪招」　霸氣喊明年入主市府

柯志恩轟賴瑞隆「蹭聲量出怪招」　霸氣喊明年入主市府

賴瑞隆為美濃大峽谷案提告柯志恩　他揭撤告前例酸：蹭告大師

賴瑞隆為美濃大峽谷案提告柯志恩　他揭撤告前例酸：蹭告大師

高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」

高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」

關鍵字：

高市府大坪頂暫置場柯志恩烏龍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面