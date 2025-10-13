高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

▲柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港大坪頂山坡地保護區被藍營議員許采蓁踢爆有「柏油山」，她與議員邱于軒、國民黨立委柯志恩今日也前往現場勘查狀況，質疑市府讓業者「先上車後補票」，至今也沒有說明，質疑市府「到底是誰在幫業者解套？」對此，高雄市政府則強力反駁，強調大坪頂污水工程物料暫置場為合法使用，駁斥柯志恩烏龍爆料。

今日下午，柯志恩與邱于軒、許采蓁到大坪頂坪北段保護區會勘，她再次強調，從頭到尾的疑問都是，為何依據衛星空拍圖，這塊保護區可以在沒有申請任何相關水保計畫情況下，整片林地「憑空消失」，讓大坪頂變成「大禿頂」，並堆置廢瀝青與營建廢棄物。

針對市府發聲明強力反駁稱她在抹黑，柯志恩說，「為了選舉造勢扭曲事實，我們絕不接受，我反而想請問高雄市政府，到底是誰在幫業者解套？」

柯志恩說，水利局在會勘現場，告訴她與許采蓁議員、邱于軒議員，還有在場所有媒體，廠商從113年到現在沒有申請簡易水保，違法擱置一年，直到許采蓁議員質詢後才補正，高雄市政府至今沒有對為何讓業者「先上車後補票」的事情進行說明。

另外高雄市政府10/8的新聞稿，稱「經查廠商將汙水接管工程的開挖土方、瀝青刨料暫置該處，不符合設施標準貯存規定，依「廢清法」裁罰，最高罰300萬元，且於現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善，以維護環境整潔與地區景觀」。

10/9又改口，稱只需要依廢清法做好覆蓋、標示，今天竟然說柯志恩稱該場所不能暫置道路工程刨除物料，並非事實，請問高雄市政府環保局是神經錯亂嗎？告訴市民廠商違法的是你，改口說廠商沒有違法也是你，現在竟然還把你的話，塞在柯志恩的嘴裡。

柯志恩強調，她身為民意代表，本著高雄市民權益，與議員一起關心市政，高雄市政府非但沒有對此清楚說明，甚至動用到官方line社群，稱她抹黑、扭曲事實，難道高雄市政府新聞稿說明前後不一，也是柯志恩在造謠嗎？ 如果這就是高雄市政府面對檢驗和檢視的態度，稱監督的民意代表都是「烏龍爆料」，難怪高雄類似美濃大峽谷、大坪頂「柏油山」這樣的情況會層出不窮了。

至於民進黨議員黃彥毓指控，該案打到合法、積極協助人民的自家藍營議員蔡武宏，柯志恩則表示，這要回歸到市政府，如果市府認為蔡議員這樣的協調，也就是所謂的關說是違法的話，那市府就是公事公辦。對我們來說，水保計畫沒有先送出來就讓業者「先上車後補票」，這部分是完全違法的，她強調，她不問黨籍，只問事實的真相到底是什麼，這麼大的大坪頂變成大禿頂，絕對不是一天就造成的，在法令釐清下，該怎麼辦就怎麼辦。

針對小港區大坪頂遭質疑非法棄置瀝青廢棄物，高市水利局表示，先前已澄清該處屬合法堆置，高市都發局今日也舉出包含台北、新北等六都都有同樣合法暫置使用的法令規定。

市府反駁，柯志恩立委等人罔顧事實為了個人選舉造勢，卻是再次烏龍爆料，高市府嚴正駁斥柯志恩等人的抹黑，高市水利局再次強調，該處小港坪北段437地號為水利局污水工程廠商，於113年3月依法承租的臨時物料暫置場，並有經水利局函文同意，現場已完成簡易水保設施，主要堆放工程開挖土方、瀝青刨除料及管材機具，屬合法堆置且並無外來廢棄物。

有關柯志恩委員指稱，「查過該地區是都市保護區，而且項目是『林（地）』，沒有辦法做任何暫置」，高市都發局強調，這是錯誤的說法，目前包含台北、新北等六都，都對於都市計畫區內的保護區都有法規可以做為公用事業廢污水處理設施或土石方堆置處理使用，根據《都市計畫法高雄市施行細則》第18條附表1，也明確規定保護區可以做為上述使用。

都發局指出，台北市和新北市也都有將保護區作為堆置場使用的案例，小港區坪北段的保護區，也是同樣做法，經水利局承包商依程序申請核准，做為公用事業所需的材料及工程土方臨時堆置處理，符合都市計畫保護區的容許使用規定。

其他五都可以，柯志恩委員卻主張高雄不行，這不是雙標什麼是雙標，更突顯柯委員再次烏龍爆料，顯然是因為連都市計畫法都搞不清楚。

▲▼高市府澄清大坪頂「柏油山」指控。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市環保局也強調，經環保局現場查核，該大坪頂場址確為合法暫置場所，使用0.5公頃面積不大，也沒有所謂不法開挖情事。柯志恩委員稱該場所不能暫置道路工程刨除物料、涉及違法開挖等，並非事實。

環保局是因為業者暫置物料有未予覆蓋、標示的缺失，所以依法開罰。環保局強調，該管理缺失與營建土石方棄置行為，兩者截然不同，有心人士不該惡意混淆。 另因工程規模較大，因應未來工程土石方增加，將另尋第二處場址暫時堆置，以降低環境影響。

高市府呼籲外界勿誤傳錯誤訊息，避免混淆視聽，影響市政公共工程推動以及市民權益。