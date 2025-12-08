鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

▲鹿野警走入慶典宣導防詐與交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

鹿野鄉龍田村近日舉辦「鹿野鄉聯合慶典暨反毒、防詐騙、防災及環境衛生與飲食之樂善推廣活動」，台東縣警察局關山分局鹿野分駐所所長陳泰山與警員李明憲應邀出席，並向在場民眾宣導反詐騙、反毒及交通安全等重要觀念，期盼透過面對面互動提升銀髮族安全意識。

活動現場以生動方式介紹近期常見詐騙手法，包括投資、假冒親友及假網路平台等類型，並說明「165反詐騙專線」及「打詐儀錶板」平台功能，提醒民眾可利用政府公開資訊掌握最新詐騙趨勢，並強調「一聽、二掛、三查證」的原則，如遇可疑來電應立即求證，避免遭受財務損失。

鹿野分駐所也在活動中同步宣導交通安全，包括高齡者騎乘安全帽、路口停讓、騎乘視線死角等安全重點，並再次強調「酒駕零容忍」原則，提醒民眾開車不喝酒、喝酒不開車，避免造成憾事。

陳泰山表示，詐騙手法不斷演變，銀髮族常成為鎖定對象，警方藉由走入社區與民眾直接交流，能更有效傳遞反詐與交通安全觀念，使長者在面對可疑情況時具備正確判斷能力。許多長者表示，透過實例講解，更能理解詐騙方式，也提升對自我保護的警覺性。

關山警察分局強調，將持續結合地方宮廟、社區聚會及校園教育等場合推動宣導工作，落實局長蔡燕明推動的「社區警政工作」，期盼讓安全觀念扎根民眾生活，共同守護鹿野鄉親生命與財產安全。