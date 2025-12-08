金正恩臉上長滿「詭異肉芽」！10年前對比照曝　再爆健康疑雲

記者王佩翊／編譯

北韓最高領導人金正恩面部皮膚出現明顯變化，引發外界關注。南韓獨立媒體《沙漏時報》最新報導指出，金正恩臉部多處浮現肉芽，凹凸不平，與以往照片相比，多出許多皮膚贅疣，也讓外界不禁懷疑他的健康狀況。

從近期公開照片可見，金正恩左臉頰原本就存在的痣突起顏色加深，眼周、下巴、頸部及耳朵周圍也出現多個凹凸不平的肉芽。對比2015年以來的照片，他的臉部肌膚問題也呈現逐年惡化的趨勢。

金正恩的這種外貌管理方式與其父親金正日形成強烈對比。據了解，金正日生前透過肉毒桿菌注射和修圖技術維持領導人形象，北韓政權向來極度重視最高領導者的外表。然而金正恩卻似乎不在意自己的外在形象，甚至允許發布女兒金主愛為焦點的照片，顛覆傳統北韓統治風格。

北韓內部對於金正恩的外貌變化感到不安，民間私下流傳「臉部變得坑坑疤疤」、「為什麼不接受治療」等疑問。報導指出，在北韓政治體系中，最高領導人的威嚴與外表形象息息相關，即便微小變化也可能動搖民心。

更令人擔憂的是金正恩健康狀況。情報顯示，他在2020年疑似接受心血管支架手術，至今仍頻繁吸菸，即使在醫院或兒童設施也不例外，完全無視北韓禁菸法規。體重持續增加、行走時步履沉重等跡象，讓外界對其健康更加憂慮。

分析人士認為，在北韓體制下，領導人健康直接關係到國家穩定，而表面看似無關緊要的皮膚變化，實際上可能反映平壤政權內部的焦慮情緒，甚至暗示權力結構出現微妙動搖。