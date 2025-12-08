22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

▲22歲男自首稱2年前勒斃南投婦棄屍在彰化139縣道，彰化警消配合屏東警方搜尋。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一名22歲的蔡姓男子，昨夜（7日）突然現身屏東縣枋寮警分局投案，聲稱自己兩年前在南投勒死一名59歲劉姓婦人，並將遺體載往彰化八卦山139縣道附近棄屍。警方今(8日)帶著蔡男前往他所指認的偏遠山區進行大規模搜索，卻始終沒有發現任何遺體或相關跡證。整起案件從自供到搜索一無所獲，過程充滿疑點。

▲22歲男自首稱2年前勒斃南投婦棄屍在彰化139縣道，屏東警方到彰化搜尋屍體。（圖／民眾提供）

屏東縣枋寮警分局初步調查，5月7日傍晚6點左右，蔡姓男子獨自走進枋寮分局的派出所，向值班員警表示要「自首殺人」。他供稱，案件發生於2023年10月間，當時他在南投縣的一處民宅內，因與劉女有財物糾紛，一時激動之下，徒手將對方勒斃。犯案後，他為了掩飾罪行，竟將遺體搬上車，一路從南投保運到超過70公里外的彰化縣偏僻山區丟棄。

為查明真相，專案小組於8日中午，帶著蔡姓男子前往其指認的棄屍地點：彰化139縣道12K處附近。此地位於八卦山脈，屬於彰化與南投的交界山區，沿途林相茂密、地形崎嶇，搜尋難度本來就很高。

彰化縣警消據報後隨即前往展開大面積、地毯式的搜索。人員在山林中仔細尋找任何可能跡證，直到下午2點多仍然沒有發現任何與劉姓婦人相關的遺體或物品。後來枋寮警方又傳來消息，指男子棄屍地點在南投偏遠山區。

據悉遭蔡男主張殺害的劉姓婦人有3名子女，皆已失去聯絡，此一情況使被害人背景更顯複雜。警方不排除任何可能性，正深入調查其生活背景與真實動機，整起案件目前存在多個待解謎團，屏東警方不放棄，明日前往南投持續搜尋。