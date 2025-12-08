快訊／Pocky巧克力棒宣布召回！固力果認有異味　回收600萬件20品項

▲江崎固力果宣布召回旗下600萬件產品。（圖／江崎固力果）



記者王佩翊／編譯

日本知名零食大廠江崎固力果（江崎グリコ）8日緊急宣布，將主動召回旗下20款巧克力製品、總計約600萬件商品，其中包括台灣消費者熟悉的「Pocky巧克力棒」及「Pocky極細」等熱銷商品。

江崎固力果表示，此次大規模回收行動起因於商品出現「異常風味」，雖然食用安全無虞，但基於品質考量決定全面召回。

江崎固力果指出，物流倉庫改建工程期間，負責儲存巧克力主要原料可可豆的倉庫，因施工需要將可可豆與香辛料存放於同一區域，導致香辛料氣味滲透至可可豆中。消費者在食用相關巧克力製品時，可能會嘗到原本不應出現的香辛料味道，與正常商品風味產生明顯差異。

受影響的商品涵蓋賞味期限標示為2026年5月至10月間的產品，銷售通路遍及全國各大超市、便利商店、藥妝店及網購平台。除了經典的「Pocky巧克力棒」和「Pocky極細」外，「冬季融化Pocky（冬のくちどけポッキー）」、「巨大Pocky（ジャイアントポッキー）」、「神戶烘焙巧克力（神戸ローストショコラ）」、「心理平衡巧克力GABA（メンタルバランスチョコレートGABA）」、「LIBERA」等知名商品系列均在召回範圍內，共計20個品項。

江崎固力果公開道歉聲明指出，「對消費者及銷售通路造成極大困擾，我們深感抱歉。」同時也承諾將全面檢討倉庫保管規則和檢驗體制，強化品質管控機制，確保類似事件不再發生。

針對回收程序，消費者可透過官方網站的專用表單填寫相關資訊，由宅配業者前往收取問題商品，後續公司會郵寄等值的商品卡作為補償。