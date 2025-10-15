　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

30年沒弄丟行李！　日本關西機場創世界紀錄

▲▼大阪關西國際機場第一航廈，關空，大阪關西機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲關西國際機場（KIX）自1994年啟用以來，整整30年沒有弄丟過一件乘客行李。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

在全球各大機場紛傳行李延誤、遺失問題的同時，日本卻有一座機場靠著「零行李遺失」的驚人紀錄，穩坐世界頂尖地位。位於大阪的關西國際機場（KIX）自1994年啟用以來，整整30年沒有弄丟過一件乘客行李，成為全球航空業罕見的傳奇。

根據《每日郵報》報導，關西機場每年處理數以百萬計的旅客與行李，光是2023年就處理超過1000萬件行李，即便如此繁忙，機場方面仍證實，從未有任何旅客的行李在此永久遺失。這項紀錄也讓關西機場多次榮獲國際獎項，包括在Skytrax世界機場大獎（Skytrax World Airport Awards）中，8度奪下「全球最佳行李處理機場」頭銜。

航空技術公司SITA指出，2024年全球仍有3340萬件行李遭到誤處理，雖較前一年的3380萬件略少，但數量仍相當可觀；其中，歐洲旅客遭遇行李問題的機率為其他地區的兩倍，反觀以日本為代表的亞太地區，行李誤處理率則是全球最低。

《日經亞洲》報導指出，關西機場能締造零失誤紀錄，靠的是一套極為縝密、精準的行李管理系統。每件託運行李都會經過多重交叉核對，作業人員嚴格依照航空公司提供的操作手冊執行，並進行「三重標籤檢查」，確保每一件行李搭上正確航班。

萬一發現標籤錯誤，地勤人員會立即在貨艙、停機坪及分類間展開地毯式搜尋，幾乎所有誤置行李都能在幾天內物歸原主。

此外，關西機場也訂下高標準，班機落地後15分鐘內行李必須送達轉盤；易碎品如樂器則改由人工交付，連下雨天淋濕的行李也會被擦乾再放上行李帶，且所有行李都會把手朝外，方便旅客提取。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市20多歲女遭「當街脫褲」拉扯！　她嚇壞放聲尖叫
獨／北車性侵狼身分曝！
女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了
在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會共同聲明
男大生繳不出1萬8學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應
竹北女童幼兒園溺斃！　現場畫面曝
國安局出手查「境外介入藍主席選舉」　YT帳號一半定位境外
輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

30年沒弄丟行李！　日本關西機場創世界紀錄

北京「在台海行動」威脅印太安全　德外長批中俄破壞國際秩序

地球氣候突破臨界點！珊瑚瀕死、洋流將崩　專家曝唯一轉機

哈瑪斯移交4具人質遺體　以軍警告「不全數歸還就斷援」

美軍恐介入以哈？　川普警告哈瑪斯：若不繳械「我們會親自出手」

英國氣候變遷委員會示警　高溫危機須緊急因應

美政府關門進入第2週　川普：17日公布裁撤計畫清單

川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

IMF最新報告　台灣2025成長率上調至3.7%

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

30年沒弄丟行李！　日本關西機場創世界紀錄

北京「在台海行動」威脅印太安全　德外長批中俄破壞國際秩序

地球氣候突破臨界點！珊瑚瀕死、洋流將崩　專家曝唯一轉機

哈瑪斯移交4具人質遺體　以軍警告「不全數歸還就斷援」

美軍恐介入以哈？　川普警告哈瑪斯：若不繳械「我們會親自出手」

英國氣候變遷委員會示警　高溫危機須緊急因應

美政府關門進入第2週　川普：17日公布裁撤計畫清單

川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

IMF最新報告　台灣2025成長率上調至3.7%

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

減班也不怕！雲嘉南分署推「再充電計畫」　陪勞工撐過景氣寒冬

大谷翔平被敲碗「夫妻合體」拍廣告！傳2品牌指名…真美子反應曝

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

ChatGPT終於「解禁」！成人驗證年底上線　情色內容全面開放

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

「211 餐盤」飲控卻瘦不下來　醫揭食材選擇3重點：香腸換豆乾

00988A今起募集繳款　一張一萬元入手投資全球創新產業

2025黑麵琵鷺保育季10／26登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵嚐海味

高雄轎車迴轉未禮讓釀擦撞　車頭轉180度變「逆向」

韓劇男神李相燁跨足直屏短劇！　5天點擊破3000萬

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

國際熱門新聞

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

柬詐騙台灣9公司被制裁　名單曝全在大安區

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

快整理房間　3類日常用品變金礦

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

即／狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

更多熱門

相關新聞

原來日本人超愛台灣「啤酒杯」！

原來日本人超愛台灣「啤酒杯」！

臺北市最古老的寺廟龍山寺旁，有一條以販售青草茶聞名的「青草巷」。這款鳳梨酥的餅皮在製作時，加入大量青草（使用在地老店的青草），所以叫做青草茶鳳梨酥。咬下去，即可感受到濃郁的草本香氣，喝過青草茶的人肯定會瞬間把這個味道和臺灣聯想在一起。

萬博閉幕無人機秀　「孔明的赤壁」創世界紀錄

萬博閉幕無人機秀　「孔明的赤壁」創世界紀錄

藏壽司遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對嘴巴灌」

藏壽司遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對嘴巴灌」

韓媒譏台灣國軍「草莓兵」：沒美國就完了

韓媒譏台灣國軍「草莓兵」：沒美國就完了

韓大學生赴柬遭「學長」詐騙　帳戶提領鉅款

韓大學生赴柬遭「學長」詐騙　帳戶提領鉅款

關鍵字：

日本關西機場行李大阪日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面