30年沒弄丟行李！　日本關西機場創世界紀錄

▲關西國際機場（KIX）自1994年啟用以來，整整30年沒有弄丟過一件乘客行李。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

在全球各大機場紛傳行李延誤、遺失問題的同時，日本卻有一座機場靠著「零行李遺失」的驚人紀錄，穩坐世界頂尖地位。位於大阪的關西國際機場（KIX）自1994年啟用以來，整整30年沒有弄丟過一件乘客行李，成為全球航空業罕見的傳奇。

根據《每日郵報》報導，關西機場每年處理數以百萬計的旅客與行李，光是2023年就處理超過1000萬件行李，即便如此繁忙，機場方面仍證實，從未有任何旅客的行李在此永久遺失。這項紀錄也讓關西機場多次榮獲國際獎項，包括在Skytrax世界機場大獎（Skytrax World Airport Awards）中，8度奪下「全球最佳行李處理機場」頭銜。

航空技術公司SITA指出，2024年全球仍有3340萬件行李遭到誤處理，雖較前一年的3380萬件略少，但數量仍相當可觀；其中，歐洲旅客遭遇行李問題的機率為其他地區的兩倍，反觀以日本為代表的亞太地區，行李誤處理率則是全球最低。

《日經亞洲》報導指出，關西機場能締造零失誤紀錄，靠的是一套極為縝密、精準的行李管理系統。每件託運行李都會經過多重交叉核對，作業人員嚴格依照航空公司提供的操作手冊執行，並進行「三重標籤檢查」，確保每一件行李搭上正確航班。

萬一發現標籤錯誤，地勤人員會立即在貨艙、停機坪及分類間展開地毯式搜尋，幾乎所有誤置行李都能在幾天內物歸原主。

此外，關西機場也訂下高標準，班機落地後15分鐘內行李必須送達轉盤；易碎品如樂器則改由人工交付，連下雨天淋濕的行李也會被擦乾再放上行李帶，且所有行李都會把手朝外，方便旅客提取。