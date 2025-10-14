台灣國軍遭韓媒譏「草莓兵」！裝備過時、間諜滲透：沒美國就完了

▲總統賴清德視導漢光演習，實地了解演訓情形並慰勉國軍辛勞。（圖／翻攝總統府）

記者羅翊宬／編譯

韓媒《週刊東亞》昨（13）日刊出自主國防網絡事務局長李一宇（音譯）的分析，指出台灣目前軍事實力恐難抵禦解放軍入侵，因為面臨防禦體系脆弱、軍備老舊、國防預算占比過低、軍紀鬆弛、士兵素質低落等問題，譏笑是「草莓兵」。認為一旦中國發動攻擊，若無美軍介入，「恐怕中國只是輕而易舉的勝利」。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）曾於2022年透露，中國國家主席習近平已指示人民解放軍在2027年前完成攻台準備。川普政府第二任期上任後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在國會聽證會上警告，中國在該年出兵的可能性極高。

李一宇指出，台灣地緣戰略位置至關重要，既是全球半導體供應鏈的核心，也是美國圍堵中國進出太平洋的重要防線。若中國奪下台灣，不僅能突破「日本、台灣、菲律賓」第一島鏈防衛線，中國的潛射彈道飛彈（SLBM）核潛艦更可以直接威脅美國東岸，將其納入射程範圍。

然而，台灣長年以來將國防預算控制在GDP約2%，在中國直接軍事威脅下仍顯不足，加上政治、經濟、軍事與社會等層面皆遭到北京間諜滲透，導致防衛體系漏洞叢生。

▲漢光41號演習實兵演練第7天，陸軍269旅上午在新北八里實施「縱深防禦」實兵演練。（圖／軍聞社提供）

他批評，台灣軍隊現代化進展遲緩，導致武器裝備嚴重落後。陸軍仍主要使用二戰時期的M114與M101榴彈砲，甚至仍操作韓戰時期的輕型戰車；海軍則倚賴1960年代建造、由美國退役的「濟陽級」護衛艦；空軍直到近期F-16升級前，主要仍使用1970年代初期的F-16A/B戰機。

李一宇直言，「台灣軍備落後程度，幾乎到了令人難以置信的程度！」

除了武器裝備等問題，台灣軍紀與兵員素質也被點名是「最大軟肋」。他提到，台灣兵役制度內的官兵被戲稱為「草莓兵」，缺乏獨立性與抗壓性，軍中訓練鬆散、體能與戰技不足。

美媒《華爾街日報》2021年指出，許多台灣軍人服役期間從未受過完整戰訓，不僅整日看電影和追劇、除草、打掃，甚至還有預備役軍人坦言，「服役時從未開過一槍」。

▲濟陽級飛彈巡防艦。（圖／翻攝中華民國海軍）

李一宇提到今年7月的「漢光演習」，台灣精銳預備軍的訓練畫面更令人難以直視。公開畫面顯示，部分士兵握槍姿勢不標準、缺乏戰鬥動作基礎，連基本的掩蔽與警戒都不熟練，反映出台灣軍方在真實作戰時的應變能力恐極為有限。

另外，報導也指出，台灣高層軍紀渙散、情報滲透嚴重。近年陸續爆出高階軍官遭中國色誘洩密，或組織地下網路圖謀在戰時破壞後方秩序。李一宇認為，這些案例顯示台灣軍隊「從上到下的結構性亂象」，難以應付解放軍壓倒性的兵力與火力。

李一宇分析，中國至今遲未動武的原因，除了顧慮美軍介入外，還與中共高層內部分歧與軍內腐敗有關。部分軍方與政界高官在美歐持有巨額資產，一旦開戰恐遭西方凍結，再加上中國軍工體系弊病叢生，戰略導彈系統甚至傳出「燃料槽灌水」的荒唐問題，使高層對戰力信心不足。