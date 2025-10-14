韓籍大學生赴柬慘死！疑遭「同校學長」詐騙　死後提領數千萬韓元

▲涉嫌在柬埔寨參與詐騙虐殺韓籍朴姓大學生的3名中國人遭到逮捕起訴。（圖／翻攝自AKP）

記者羅翊宬／編譯

南韓22歲朴姓男大生今年7月赴柬埔寨參加博覽會後失蹤，最後被發現陳屍在貢布省波哥山（Mount Bokor）附近車上，死因疑似遭電擊及暴力虐打而劇痛慘死。警方調查顯示，朴男在國內的銀行帳戶曾有數千萬韓元遭不明人士提領或轉帳，疑似涉及同校學長及犯罪組織詐騙，警方正在追查金流和幕後共犯。

根據《韓聯社》，警方調查發現，朴男的帳戶資金被國內幽靈帳戶犯罪組織提領，涉及金額在一億元以下，並經過多次轉帳和洗錢程序，至少3人參與其中。警方表示，資金全數被提領，無法保全犯罪所得，正透過交易與轉帳紀錄追查資金流向，以確認是否存在其他共犯。

據悉，朴男7月17日出國前曾告知家人要去參加博覽會，卻被同校學長、同時也是幽靈帳戶招募者的20多歲洪姓男子誘騙前往柬埔寨。8月8日，朴男被發現死於柬埔寨波哥山附近的車上。朴男在當地遭到虐打與電擊，生前痛苦不堪，最終不治身亡。當地警方在死亡證明中將死因列為「心臟衰竭（由酷刑導致極度疼痛）」。

▲疑似是在柬埔寨慘遭電擊虐待致死的22歲朴姓韓籍大學生。（圖／翻攝自Telegram）

韓媒《中央日報》指出，洪姓學長及其所屬的犯罪組織以點狀結構運作，成員彼此聯繫鬆散、獨立活動，缺乏正式管理層，導致警方即便抓到部分成員卻難以追查整個組織。洪姓學長已於9月因違反電子金融交易法遭拘留起訴，預計11月13日在大邱地方法院安東支院首次開庭審判。

此外，案件還涉及對朴男家屬的勒索。犯罪嫌疑人以電話要求超過5000萬韓元贖金，並以「朴男闖禍必須處理」等藉口威脅，口音疑似聽起來像是韓朝鮮族。柬埔寨當局已逮捕與此案有關的3名中國籍嫌犯，並以殺人等罪名起訴，其餘兩名在逃共犯仍在追捕中。

朴男的家鄉位在慶尚北道醴泉郡，案發後氣氛沉重。居民透露，朴男父親自從案發後幾乎足不出戶、長時間喝酒悲傷，家庭與周遭鄰居對此事深感惋惜。朴男父親曾為扶養兩子從事各種臨時工作，家庭經濟條件一般，而朴男赴柬埔寨也是希望幫助祖母支付醫療費用，最終卻在異國遭遇不幸。