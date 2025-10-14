藏壽司慘遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對準嘴巴灌」　影片瘋傳下場曝

▲日本山形縣一名女高中生惡搞連鎖品牌「藏壽司」，不僅伸手觸摸架上壽司，甚至舔喝醬油瓶。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本知名大型迴轉壽司品牌「藏壽司」慘遭缺乏道德倫理的饕客惡搞！一群穿著黑色高中校服的女學生前往山形縣的藏壽司店鋪用餐，豈料其中一人卻隨意剝開迴轉台壽司的防護罩，不僅隨意伸手觸碰壽司，甚至更拿起醬油瓶對準自己的嘴巴，將醬油往嘴裡猛灌，影片在社群媒體瘋傳，店家氣得表示要提告。

根據《讀賣新聞》、《J-CAST News》、《週刊女性》等日媒報導，相關惡搞影片於本月11日在社群媒體Instagram透過限時動態上傳，並在社群平台X由網友們瘋傳，只見左手一名拿著手機、身穿黑色系校服，且頭髮凌亂看起來毫無教養的女學生，居然笑著拿起桌上的醬油瓶，對準嘴巴往裡面猛灌。

在下一個片段中，該名坐在座位上的女學生又轉身掀開迴轉台上壽司的透明防護罩，不斷伸出鹹豬手觸摸防護罩裡的壽司，且是每一盤壽司都無法逃過被人伸手亂觸摸的命運，導致食安產生疑慮。

其他影片，則顯示該名女學生和朋友們到另一間拉麵店用餐，而她居然伸手直接抓起碗裡的麵條。

這些學生們不僅透過Instagram上傳噁心影片，還在一款強調「真實」的社交媒體應用程式BeReal上傳，該款社交媒體受到Z世代等年輕族群歡迎，也因此公開這些學生前往用餐的店家資訊，為藏壽司的山形南館店（山形縣山形市南館）。

▲日本迴轉壽司品牌「藏壽司」。（圖／達志影像）

對此，日本藏壽司今（14）日便在官網上針對山形分店遭女學生惡搞拍片一事發表聲明道歉，強調包括醬油瓶等備品和所有商品皆已迅速做更換，且立刻進行消毒；至於拍片惡搞的問題學生，店家表示已掌握相關人的身分，並向當地警方諮詢，絕對會嚴懲不貸。

報導提到2023年1月「壽司郎」慘遭岐阜縣少年舔醬油瓶惡搞的案例，原先業者提告求償6700萬日圓，最後雙方達成調解，決定撤回損害賠償告訴。

日本網友留言表示，「拍這種影片很好玩齁」、「絕對要揪出他們的身分、好好來求償，不能因為他們還年輕，就當作什麼都沒發生」、「真的好噁心」、「反正店家最後一定會撤回求償告訴」、「看來她的人生完蛋了」。