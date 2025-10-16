台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

▲百年老字號持續創新，《一口太陽餅》成為旅人最愛伴手禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「太陽餅會掉屑，吃得滿身都是。」十多年前，陳允寶泉董事長翁羿琦聽到顧客的抱怨，心中卻燃起一個念頭，「能不能讓太陽餅也能優雅入口、不掉屑？」從那一刻起，這家擁有百年歷史的台中老字號，開始了一場看似微小、實則艱難的革命。

董事長翁羿琦回憶，我們那時候就把太陽餅做得比市面上小一點，讓大家不用張大嘴，也能享受那層層香酥的口感。但真正的轉捩點，發生在2017年與時任台中市觀光局長陳盛山聊起如何讓太陽餅打進日本市場。對方嚐過一口後直言「日本家庭多是塌塌米結構，餅屑會讓人頭疼。如果能研發出不掉屑、能一口吃完的小尺寸太陽餅，一定會大受歡迎。」這句話，成了「一口太陽餅」誕生的契機。

說來簡單，做起來卻是地獄級難度。太陽餅外酥內軟，師傅的手指頭大過餅身，要在指尖大小的麵皮中包入滑順奶餡，還得層層分明、酥而不散，稍有不慎就「爆餡報廢」。第四代傳人陳宇鴻回憶，我們從皮、餡比例到烘焙溫度調了上百次，幾乎每天都在失敗。最後一次成功時，全廠師傅拍手歡呼，那一刻真的像贏得世界冠軍一樣。

這款「迷你版太陽餅」最初只是門市展示模型，沒想到引起顧客一片喊買聲。「這麼小的太陽餅要是真的能吃，我一定要排隊！」那份熱烈反應，成了研發團隊堅持下去的理由。事實上，陳允寶泉的「縮小哲學」早有傳承。

早在50年前，第三代傳人陳增雄就覺得傳統月餅太大、吃不完，首創結合日式和菓子技術的《小月餅》，不僅改變了中秋送禮習慣，也開啟了台灣漢餅現代化的序章。如今，「縮小的精神」再度進化，誕生出全台首創、全世界最小的《一口太陽餅》，為百年品牌寫下全新篇章。

如今的陳允寶泉，早已不只是台中的驕傲。靠著市府、工策會與糕餅公會的輔導，太陽餅香氣飄洋過海，出口美國、加拿大、香港、大陸、澳洲與德國，讓更多國際旅人嚐到這份台灣經典的甜。更難得的是，這份「甜」不只在舌尖。

日前花蓮復興鄉地震，陳允寶泉第一時間捐出500盒《一口太陽餅》送往災區前線，為救災志工補充體力。小小一顆，成了最貼心的「即食能量補給」，也讓人看見百年品牌最溫柔的力量。翁羿琦說，太陽餅的香氣，能讓人安心。希望這股甜味，也能帶給別人一點勇氣。