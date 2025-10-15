　
政治

賴清德定調何欣純選台中市長！蔡其昌表態了

▲▼民進黨立委蔡其昌。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／攝影中心攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統兼民進黨主席賴清德今（14）日赴台中探訪百歲人瑞後，隨即召集地方黨公職舉行「便當會」，外界傳出，會中已「定調」由立委何欣純代表民進黨出戰2026台中市長選舉。對此，立委蔡其昌回應，尊重賴清德的安排「全力支持何欣純」，並承諾會在中央繼續協助推動政策，展現黨內團結氣勢。

據了解，這場便當會共約20多位市議員與地方幹部出席，會議焦點放在2026市長選戰布局。賴清德在會中肯定蔡其昌與何欣純兩人都極為優秀，並「技巧性」指出，「蔡其昌留在中央協助，何欣純則在地方打拚」，獲與會黨公職拍手贊同。消息傳出後，外界解讀為民進黨正式定調由何欣純披掛上陣，挑戰現任市長盧秀燕。

蔡其昌表示，自己過去曾任立法院副院長，熟悉中央行政事務，若總統希望他繼續在中央推動國政，他將「義不容辭」。他強調，黨內提名有既定機制，完全尊重黨中央的決定，「總統要我在哪裡幫忙，我就去哪裡」，並將全力輔選何欣純，「贏回台中是共同的目標」。

地方人士指出，蔡其昌與何欣純關係向來良好，兩人早在今年初的地方活動中就互相力挺，蔡其昌甚至當場稱讚何「很有執行力」。如今蔡其昌公開表態支持，被視為替民進黨台中布局「去競爭化」，為2026年選戰奠定團結基調。

北車驚傳公然性侵！通緝犯拖醉女「牆邊施暴10分鐘」無人制止

民進黨台中市長選舉何欣純蔡其昌賴清德

