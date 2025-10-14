　
政治

賴清德台中便當會　定調何欣純參選2026台中市長

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德今天到台中與地方民代、黨公職人員進行便當會，會中定調由立委何欣純披掛上陣角逐2026台中市長寶座。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

面對即將到來的2026大選，民進黨主席、總統賴清德今天到台中市與地方黨、公職人員見面進行便當會。據悉，今天在會中，賴清德明確表示，希望立委蔡其昌留在中央協助國政，地方則交給立委何欣純，並定調2026台中市長選舉由立委何欣純出馬、披掛上陣，參選下屆台中市長。

據了解，今天中午，賴清德請台中市民進黨市議員、立委、黨部幹部、資政以及國策顧問等吃飯，地點在長榮飯店地下二樓，席開5桌。會中，何欣純以及蔡其昌先後就台中市選舉以及國政進行發言。

▲2026台中市長候選人何欣純。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲何欣純是四連霸立委，對於參選台中市長一事，團隊強調，提名部分尊重中央黨部的提名程序和決定。（圖／記者游瓊華翻攝）

與會人士透露，蔡其昌在會中表達「完全配合賴清德所有安排，這也是對總統最大的溫柔」；而賴清德隨後也發言表示，希望蔡其昌留在中央協助國政，地方則交給何欣純，等於定調由何欣純代表民進黨角逐台中市長之位。

不過對於便當會定調台中市長候選人說法，何欣純陣營回應，確實有便當會，但今天是總統再次來傾聽地方的意見，也希望地方的意見，中央可以跟大家多互相溝通，至於台中市長提名部分，就尊重中央黨部的提名程序和決定。

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

PCB金居大股東2天狠賣1950張　套現逾4億元
快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級
黃金瘋漲！　台銀黃金王子示警「短線已超買」
賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部
新竹死亡車禍！　骨科主任慘死
藏壽司慘遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對準嘴巴灌」影片瘋傳
官員突退救災群組　花蓮縣府回應了

賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純這樣說

針對2026九合一選舉，總統兼民進黨主席賴清德今（14日）到台中探訪百歲人瑞，隨後與台中地方黨公職召開便當會。傳出會中定調2026台中市長參選人由民進黨立委何欣純出戰。對此，何欣純回應，一切都還是尊重中央黨部的提名程序以及決定。

曝2026選新北機率　李四川：蔣萬安不理我

即／直播嗆「斬首賴清德」惹議！　館長明下午赴刑事局偵訊

高雄男拍總統車隊遭制止　仁武分局今改口

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

