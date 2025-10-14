賴清德台中便當會　定調何欣純參選2026台中市長

▲總統賴清德今天到台中與地方民代、黨公職人員進行便當會，會中定調由立委何欣純披掛上陣角逐2026台中市長寶座。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

面對即將到來的2026大選，民進黨主席、總統賴清德今天到台中市與地方黨、公職人員見面進行便當會。據悉，今天在會中，賴清德明確表示，希望立委蔡其昌留在中央協助國政，地方則交給立委何欣純，並定調2026台中市長選舉由立委何欣純出馬、披掛上陣，參選下屆台中市長。

據了解，今天中午，賴清德請台中市民進黨市議員、立委、黨部幹部、資政以及國策顧問等吃飯，地點在長榮飯店地下二樓，席開5桌。會中，何欣純以及蔡其昌先後就台中市選舉以及國政進行發言。

▲何欣純是四連霸立委，對於參選台中市長一事，團隊強調，提名部分尊重中央黨部的提名程序和決定。（圖／記者游瓊華翻攝）



與會人士透露，蔡其昌在會中表達「完全配合賴清德所有安排，這也是對總統最大的溫柔」；而賴清德隨後也發言表示，希望蔡其昌留在中央協助國政，地方則交給何欣純，等於定調由何欣純代表民進黨角逐台中市長之位。

不過對於便當會定調台中市長候選人說法，何欣純陣營回應，確實有便當會，但今天是總統再次來傾聽地方的意見，也希望地方的意見，中央可以跟大家多互相溝通，至於台中市長提名部分，就尊重中央黨部的提名程序和決定。