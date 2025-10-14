百歲人瑞養生術曝光！天天自煮粥品　確診新冠才獻「第一次」

▲100歲的陳活森阿公(中)是擁有萬名弟子的太極拳師，他自爆長壽秘訣就是「三餐只吃八分飽」。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

總統賴清德與台中市長盧秀燕今（14日）同框，聯袂拜訪台中市兩位國寶級百歲人瑞，但全場焦點都落在長輩們的超狂養生術和驚人活力上；其中，100歲的陳活森阿公是擁有萬名弟子的太極拳師，他自爆長壽秘訣就是「三餐只吃八分飽」，更驚人的是，他這輩子從沒看過醫生，直到確診COVID-19才獻出「第一次」；另一位洪李英嬌阿嬤則能清楚點名近90人的四代家族成員，記憶力好到讓年輕人自嘆不如。

台中市社會局指出，甫滿百歲的陳活森，年輕時是蕉農，退休後教太極拳近30年，學生遍佈海內外超過萬人。談到養生，陳活森大方分享，除了規律運動，他都自己煮粥，食材包含木耳、薑母、魚肚，再配上花生油與橄欖油，而且謹守「只吃八分飽」原則。他笑說，家族可能有長壽基因，4個妹妹都已90多歲，而他自己更是「從來不用看醫生」，直到新冠疫情期間確診，才人生第一次踏入醫院，超狂紀錄讓眾人嘖嘖稱奇。

另一位人瑞洪李英嬌阿嬤，看到眾人來訪笑得合不攏嘴。她透露自己的養生之道就是吃早齋、作息規律不挑食。最讓人佩服的是她驚人的記憶力，近90人的四代大家族，從兒孫到曾孫輩的名字她都記得一清二楚，還會「點名」，連9個月大的曾外孫女也沒漏掉。