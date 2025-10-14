賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部

▲民進黨立委何欣純。（圖／何欣純辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對2026九合一選舉，總統兼民進黨主席賴清德今（14日）到台中探訪百歲人瑞，隨後與台中地方黨公職召開便當會。傳出會中定調2026台中市長參選人由民進黨立委何欣純出戰。對此，何欣純回應，一切都還是尊重中央黨部的提名程序以及決定。

賴清德今日到台中探訪百歲人瑞，並於中午和台中地方黨公職召開便當會，立委何欣純、蔡其昌也參與。據轉述，會中聚焦2026台中市長選舉布局，並定調何欣純參選下屆台中市長，賴清德也提到，蔡其昌會留在中央協助，何欣純則在地方打拚，20餘位市議員拍手達共識。

據轉述，蔡其昌會中表示，未來會在國會和職棒領域繼續努力，只要總統要他到哪幫忙，他就會義不容辭去哪裡，他會支持總統的任何一個決定。

而何欣純下午陪同副總統蕭美琴蒞「潭水亭觀音媽廟」參拜祈福。針對中午便當會情況，何欣純會後接受媒體聯訪時語帶歉意地說，今日便當會是總統的不公開行程，所以沒辦法通知各位，但最重要的是，總統是來傾聽地方意見，希望地方意見能跟中央多多互相溝通，就僅此於此。

何欣純指出，與會議員包括蕭隆澤、周永鴻也都提出很多意見，比如蕭隆澤也提出對潭子地區的都市計畫發展和城鄉差距如何拉近等問題，也有議員提到中小企業傳統產業的困境，需要中央多多關注及協助。以後她會再就教於各位議員，而傾聽民意是她未來非常重要的責任之一，好好把民意化為行動力，讓台中這個城市更好。剛剛蕭美琴也說，希望在眾神庇蔭之下，台灣可以越來越順，而她希望台中這個城市也會越來越順、欣欣向榮，台灣要欣欣向榮，台中也要欣欣向榮。

媒體也關心，總統有欽點您去選台中市長嗎？便當會上有提到台中市長選舉問題？何欣純回應，一切都還是尊重中央黨部的提名程序以及決定，尊重主席。

何欣純辦公室指出，會中，總統也分享對民生經濟的關心，及對台灣產業發展的願景，尤其對大台中的未來發展更是有所期望，要大家團結合作，台灣就會愈來越好。