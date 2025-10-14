　
社會 社會焦點 保障人權

屏科大11天2學生自摔亡！警罕見入校宣導：畢業證書不該用車禍換

▲屏警應邀赴屏科大即時宣導交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏警應邀赴屏科大即時宣導交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學本月相繼發生兩起學生機車自摔不治事故，震撼校園，也凸顯青年交通安全教育的重要性。為防悲劇重演，屏東縣警察局交通警察隊繼與校方簽署「校園交通安全合作宣言」後，14日由隊長謝志鴻率隊進校宣導，透過情境演練與師生互動，強化學生風險辨識與防禦駕駛觀念，期以守護年輕生命。

▲屏警應邀赴屏科大即時宣導交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏警應邀赴屏科大即時宣導交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東科技大學於本月1日及11日，接連發生學生騎乘機車自摔不治事故，震撼校園與社會，亦突顯大學生交通安全教育亟待加強。為即時防範事故再度發生，屏東縣政府警察局交通警察隊繼10月9日與該校簽署「推動校園交通安全合作共同宣言」後，應學校邀請，於14日由隊長謝志鴻率交通安全宣導團進入校園，針對學生實施交通安全宣導，透過情境管理、師生參與及有感宣導的方式，深化學生風險辨識與安全駕駛觀念。

警察局指出，根據事故分析，大學生常見交通事故肇因包括「未保持行車安全距離」、「轉彎未禮讓直行車」、「分心駕駛」與「闖紅燈」等，反映出許多新生雖已取得駕照，卻尚未建立完整駕駛意識與防禦駕駛能力。

為提升新生對交通安全之重視，交通隊於開學前即剪輯製作宣導影片「畢業證書，不該用車禍來換」，並於開學初播放予大一新生。此次進入車輛工程系課堂，再次播映該影片，內容涵蓋真實事故畫面與具衝擊力之旁白，傳遞「轉彎不讓直行車，不只是違規，更可能奪命」、「多等三秒，換來一輩子的安心」等觀念，提醒學生：速度不等於安全，減速才有平安到達的可能。

宣導活動中，交通隊亦設計有獎問答，透過互動方式加深學生印象，提升宣導效果。另已請校方協助，將影片作為教材，持續由授課老師於課堂中播放，藉由情境式教學方式，強化學生交通安全意識，讓防禦駕駛觀念真正落實於日常生活中。

除學生層面外，交通隊亦於當日上午同步對學校生活輔導組教官與相關人員辦理交通安全講習，培育其作為「種子教官」，使其未來能於各項活動中持續對學生進行宣導。針對近期事故高風險班級與夜間進修部學生，也將於當日晚間之進修部學生，先行辦理專場講習，以提升整體交通安全水準。　　

局長甘炎民表示，校園道路設施的改善固然重要，但當前更應強化學生對交通風險的認知與自我防護能力。警察局將持續以「交通安全風水師」角色，透過跨域合作與系統性宣導，協助校方建構安全友善的通學環境。甘局長也提醒，安全是人生最重要的一課，唯有培養良好駕駛習慣與守法態度，才能讓每趟上學與返家路都平安到達。

