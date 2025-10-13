新北啟動全面減災行動　石碇大崙山納入特定水保區

▲石碇區大崙山將劃入特定水土保持區，並進行治理。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年10月13日是聯合國訂定的「國際減災日」。新北市政府致力於減災工作，維護民眾生命財產安全。由於石碇區大崙山邊坡存在滑動疑慮，預計今年11月將該區劃入「特定水土保持區」，後續將依據農業部農村發展及水土保持署的監測資料進行治理工程。農業局也持續推動社區自主防災，於颱風豪雨發布紅黃警戒時，執行疏散撤離，以確保民眾安全。

石碇區豐田里大崙山在2016年9月梅姬颱風過境後，華梵大學校區內道路及建築物地表出現新增裂縫及下陷情況。華梵大學與農村發展及水土保持署隨即展開相關治理工程，掌握可能崩塌機制與規模。持續監測發現邊坡仍有滑動跡象，為提升水土保持成效，新北市政府於2025年8月將「石碇區大崙山劃入特定水土保持區」計畫書圖報送農業部審查，並於2025年8月29日獲審議通過。未來將施作集水豎井、水平排水管、護坡設施等水土保持工程，以確保邊坡穩定與安全。

▲石碇區豐田里防災社區進行兵棋推演與實作演練，提升社區防災量能。

此外，為提升民眾災時應變能力及熟悉防災流程，市府持續推動防災社區兵棋推演與實作演練。在社區居民積極參與下，石碇區大崙山豐田里更獲得農村水保署頒發「防災社區銅質認證」。

農業局長諶錫輝表示，將高潛勢活動山坡地劃入特定水土保持區並進行治理，不僅可降低地下水位、強化邊坡穩定，更能在豪大雨時防止大規模崩塌及土砂災害。面對全球氣候變遷，農業局持續推動系統性減災行動，守護民眾生命財產安全。若想進一步了解新北市水土保持相關資訊，歡迎至臉書搜尋「山寶妹」或「新北市農業局-稼日蒔光」。