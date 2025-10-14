新北捐贈45輛YouBike1.0　助花蓮光復學子安心復學

▲新北市1.0自行車今天送達花蓮縣光復國中。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為支持花蓮災後復學需求，新北市交通局將45輛整備完好的YouBike 1.0捐贈予花蓮縣光復鄉，今（14日）正式啟程送往光復商工與光復國中，盼在重建的路上，為學子們串起通學便利與希望的契機。交通局長鍾鳴時表示，這次捐助不僅延續資源的使用價值，更象徵城市間的關懷與支持，希望為光復學子在重建過程中注入實質溫暖，讓孩子們能安心復學、勇敢前行。

交通局長鍾鳴時表示，新北市致力推動永續發展與循環經濟，並已於2024年9月全面升級YouBike 2.0系統，原有1.0車輛全數下架。考量花蓮光復地區災後復原期間，當地學生多仰賴自行車通學，交通局特別與微笑單車公司合作，進行1.0車輛檢整與安全確認，確保車身結構與零件狀況良好後再送出。

▲「老YouBike新任務」新北市1.0自行車今天送達花蓮縣光復商工。

交通局簡任技正吳政諺補充，微笑單車公司未來3個月內將提供捐贈車輛的維修服務，協助校方及學生安心使用，免除維修與零件尋找的困擾。此次「老YouBike新任務」捐贈方案，不僅展現政府部門間的資源共享與惜物精神，也象徵災後「城鄉共好」的互助情誼，共同為花蓮復原注入希望。

交通局也提醒新北市學子，YouBike公共自行車適用身高約140至190公分，租借前可先投保免費公共自行車傷害險，並檢查煞車、踏板、胎壓、座墊及車燈等安全項目。騎乘時務必遵守道路交通規則，行人優先、不使用手機及配戴耳機，共同打造安全、友善的交通環境。