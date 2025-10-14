23歲女遭虐死棄屍山區1年成「破碎白骨」！　花蓮檢方說話了

▲玉里警分局表示，由於棄屍至今已1年多，幾經多次颱風、大雨沖刷，只剩下頭顱和部分骨骸。（圖／記者王兆麟攝）

地方中心／花蓮報導

花蓮日前傳出一起白骨棄屍案，23歲的金女遭到莊姓女密友及另外3名好友活活打死，並裹上棉被、裝入木櫃中棄屍六十石山區，直到一年多後因莊女持續從金女戶頭領錢，莊女姊姊察覺有異，報警後全案才因此曝光。由於事隔一年多，警方重返現場，僅找到頭顱、部分四肢殘骸等10多塊白骨。檢方表示，4嫌所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，向花蓮地院聲押禁見後均獲准。

針對這起棄屍案，花蓮地檢署表示，11日接獲玉里分局通報，花蓮縣玉里鎮發生殺人案件且遺體遭遺棄山區，案發時間為113年8月間，檢方立刻指派檢察官組成專案小組，指揮警方在疑似棄屍地點擴大搜尋遺體，旋於翌(12)日，在花蓮縣富里鄉某山區尋獲遺骨，並先後將嫌犯莊女、陳男、楊男與呂劉女4人拘提到案。

4人經檢察官訊問後，因認均涉犯刑法第271條第1項之殺人、第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據及串證之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押之原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見均獲准。

花檢指出，為保障犯罪被害人家屬法律上權益，本署已同步啟動犯罪被害人保護機制，通報財團法人犯罪被害人保護協會臺灣花蓮分會，提供被害人家屬全方位的關懷與支持服務，期能陪伴家屬度過艱難時刻。