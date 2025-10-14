雪國嬌客「極北柳鶯」迷航林口　動保員暖心救援助康復野放

▲極北柳鶯迷航新北林口。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

來自雪國的飛行高手「極北柳鶯」遠渡重洋，卻意外在新北林口暫歇腳步。這隻罕見過境候鳥因體力透支誤入街頭，幸經熱心民眾通報與動保人員即時救援，在專業照護下恢復健康，最終成功重返自然懷抱，展開續飛南方的旅程。

新北市動保處10月中旬接獲楊姓民眾通報，指出在林口信義路人行道上發現一隻嬌小、灰綠色外觀、疑似受傷無法飛行的小鳥。五股動物之家動保員隨即趕赴現場救援，發現鳥隻雖無明顯外傷，但因體力透支顯得虛弱，隨即帶回安置照護。經鳥類圖鑑比對確認，該鳥為台灣罕見過境候鳥「極北柳鶯」。

▲極北柳鶯又名柳串兒喜歡在柳樹上竄跳。

經公職獸醫師連日悉心診療與餵食麵包蟲補充體能後，這隻「迷途旅人」逐漸恢復精神，活力滿滿地在籠中跳動。近日天氣晴朗，動保員趁牠狀況良好時，帶至野外放飛，讓牠重返廣闊天空，繼續遷徙旅程。

動保處表示，極北柳鶯又名「柳串兒」，因常在柳樹枝間竄動而得名。牠繁殖於西伯利亞針葉林，是地球上遷徙距離最長的食蟲鳥之一，體長僅11至12公分，每年9月至11月自斯堪地那維亞、俄羅斯西伯利亞或阿拉斯加飛往中國南方、台灣、香港、菲律賓、泰國甚至印尼，單程遷徙距離可達8,000至10,000公里。

▲地球上最長飛行距離食蟲鳥類遷徙能手。

動保處說，「極北柳鶯」羽色樸素但眉斑明顯，鳴聲清脆嘹亮，主要以昆蟲為食，是森林除蟲的重要角色。由於長途飛行耗能極大，若遇逆風或偏離航道，容易因體力不支而迫降。此次出現在林口的個體，即研判為途中能量透支而暫時迷航。

鳥類攝影愛好者王巧瑩指出，柳鶯科種類繁多且外觀相似，專業學者多以鳴聲辨識。台灣地區的極北柳鶯多僅發出聯絡或警戒的「call聲」，而求偶或宣示領域的「song聲」僅在北方繁殖地才能聽見。由於台灣並非牠的主要越冬地，若偶然出現，往往引起鳥迷圈熱議與搶拍。

▲主要產於西伯利亞針葉林，牠們平時以昆蟲為食，扮演「森林除蟲隊」的角色。

動保處長楊淑方提醒，每年秋冬是候鳥南遷過境的季節，民眾若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先拍照記錄，再撥打1959動保專線或02-2959-6353，由專業人員前往處理。切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。

楊淑方強調，台灣雖非所有鳥類的主要越冬地，卻是牠們跨洲遷徙的重要中繼站，唯有共同守護自然生態，才能讓這些遠道而來的嬌客安全完成驚人的旅程。