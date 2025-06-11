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雲林地檢掃蕩2販毒集團　內部組織曝光：專找年輕人加入

▲雲檢檢察官曹瑞宏偵辦兩大販毒集團，查扣新興毒品逾萬件，逮捕11人，其中8人年齡僅20至26歲，多數為剛成年就淪為毒品工具。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲檢檢察官曹瑞宏偵辦兩大販毒集團，查扣新興毒品逾萬件，逮捕11人，其中8人年齡僅20至26歲，多數為剛成年就淪為毒品工具。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「毒品年輕化」問題持續惡化！雲林地檢署檢察官曹瑞宏指揮警方歷時一年偵辦兩大販毒集團，查扣愷他命、彩虹菸、毒品咖啡包等新興毒品逾萬件，逮捕11人，其中8人年齡僅20至26歲，多數為剛成年就淪為毒品集團共犯。曹檢察官表現亮眼，獲選「第12波安居緝毒專案」有功人員，10日獲行政院長卓榮泰公開表揚。

▲雲檢檢察官曹瑞宏偵辦兩大販毒集團，查扣新興毒品逾萬件，逮捕11人，其中8人年齡僅20至26歲，多數為剛成年就淪為毒品工具。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢方說明，首案主嫌陳姓男子（35歲）自113年起在雲林口湖自宅製毒，將「依托咪酯」混製成毒品煙彈，搭配向上游購入的彩虹菸與毒品咖啡包販售，吸收21歲的黃姓與26歲的柯姓男子協助配送，販毒集團規模日益擴大。

另一案則由38歲張姓男子在麥寮與34歲林姓工程業者合作，利用工程公司掩護毒品據點，販售愷他命、甲基安非他命、彩虹菸等，招募20至28歲年輕人協助分銷與藏毒。警方發現，集團將毒品藏匿於住家冷氣、地板夾層內，企圖躲避查緝。

專案小組於3月25日清晨同步展開搜索行動，查扣毒品咖啡包924包、彩虹菸12,340支、愷他命880克等，並拘提11名嫌犯，全案於5月底偵結，依毒品罪及組織犯罪條例提起公訴。檢方指出，這些新興毒品外型包裝如一般飲品、糖果或電子煙，刻意吸引青少年嘗試。地檢署強調將持續貫徹「追人、斷鏈、溯源」反毒策略，從源頭打擊毒品，並呼籲年輕族群提高警覺，不讓毒品毀了一生。

▲雲檢檢察官曹瑞宏偵辦兩大販毒集團，查扣新興毒品逾萬件，逮捕11人，其中8人年齡僅20至26歲，多數為剛成年就淪為毒品工具。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲檢檢察官曹瑞宏偵辦兩大販毒集團，查扣新興毒品逾萬件，逮捕11人，其中8人年齡僅20至26歲，多數為剛成年就淪為毒品工具。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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