　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

KK園區擴大！緬甸詐騙園區用星鏈重啟運作　泰國斷網也沒用

▲▼ 今年2月，泰國士兵為從緬甸詐騙中心轉移過來的中國公民提供安全保衛。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年2月，泰國士兵在機場為從緬甸詐騙中心轉移過來的中國公民提供安全保衛。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法新社調查指出，儘管中國大陸、泰國與緬甸政府聲稱已徹底摧毀剷除詐騙園區，但實際上這些園區不僅依舊持續營運，規模遠超以往，大規模使用馬斯克旗下的星鏈衛星網路。其中，KK園區（KK Park）在短短7個月內就新建一整個區域，且單一屋頂就佈滿近80個星鏈接收器。

根據衛星影像以及法新社無人機拍攝捕捉到的畫面，泰緬邊境妙瓦底（Myawaddy）周邊戒備森嚴的園區正在快速擴建。妙瓦底大約27個詐騙中心，新建許多類似辦公大樓和宿舍建築，KK園區在7個月內新增一處全新區域，主要入口的安全檢查據點也大幅擴建，還出現至少5個橫跨莫伊河（Moei River）的新渡口。

專家指出，這些由中國犯罪集團與緬甸民兵聯手經營的「殺豬盤」詐騙園區，雖在今年2月的中緬泰三國聯合打擊之下釋放7000人，但泰方指出，仍有多達10萬人被困其中。

衛星影像顯示，在聯合打擊行動開始數周之後，多個園區就已經恢復擴建。且在泰國切斷網路和供電之後，星鏈衛星天線開始迅速出現在許多詐騙中心建築屋頂上。根據法新社所拍攝到的KK園區照片，單一屋頂就佈滿近80個星鏈接收器。

事實上，星鏈在緬甸並未取得合法執照，今年2月前根本不在該國網路供應商名單上，但亞太網路資訊中心（APNIC）數據顯示，星鏈7月3日至10月1日這段期間，連續霸占緬甸網路流量冠軍。

加州檢方早在去年7月就警告星鏈系統遭詐騙集團濫用，但至今未接到SpaceX任何回應。根據美國財政部數據，美國人市東南亞詐騙集團主要鎖定目標對象之一，光是去年就損失高達100億美元，年增66%。

緬甸、泰國、中國大陸、寮國交界邊境地區被稱為金三角（Golden Triangle），長期以來都是毒品販運、走私、非法賭博、洗錢的溫床。與此同時，緬甸內戰造成的腐敗與權力真空，使得犯罪組織得以大幅擴張詐騙活動。

聯合國數據顯示，東南亞詐騙產業2023年總計吸金370億美元。在今年2月，有獲救者宣稱當初是被拐騙、遭強迫從事詐騙工作，受到毆打酷刑，也有人是被高薪工作誘騙。中國演員王星今年稱被騙到泰國參加虛假試鏡，並被賣到緬甸詐騙中心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／劉俊謙結婚了！　認愛蔡思韵5年修正果…甜曬婚紗照
輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權
22隻浪犬霸佔兒童沙坑　公所誘捕遭愛狗人「開籠放生」
23歲女遭打死！丟山區剩白骨　她良心不安1年後才說
快訊／台股開高走低翻黑！　收盤大跌130點
台銀不是幫你數錢的！殺豬公抱10多萬銅板　換外幣遭狠酸退貨
風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」
要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦
新車降價無望？汽車公會曝關稅
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
ETtoday獲卓越新聞獎肯定　「家暴」、「放貸」2專題入圍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

護照散落垃圾桶！韓青年去柬埔寨「接連失蹤慘死」　李在明出手了

KK園區擴大！緬甸詐騙園區用星鏈重啟運作　泰國斷網也沒用

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

擅自拔飯店房插頭「幫手機充電」　女退房慘噴6千多元傻眼

薩滿拿「迷幻蘑菇」治療創傷　患者曝心聲：想再來一次

無人機「脈脈」說再見！大阪世博184天落幕　共吸2529萬人入場

遊馬來西亞注意！流感大肆虐「6000學生中鏢」　多校緊急停課

用 ChatGPT研究「如何製作毒藥」　女在尪飲料下毒謀殺未遂被捕

天天死人！柬詐騙園區「業績沒達標」就割器官　韓媒揭煉獄黑幕

堵死南韓？金正恩在北韓邊境蓋「萬里長城」10km　壯觀照片曝光

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

護照散落垃圾桶！韓青年去柬埔寨「接連失蹤慘死」　李在明出手了

KK園區擴大！緬甸詐騙園區用星鏈重啟運作　泰國斷網也沒用

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

擅自拔飯店房插頭「幫手機充電」　女退房慘噴6千多元傻眼

薩滿拿「迷幻蘑菇」治療創傷　患者曝心聲：想再來一次

無人機「脈脈」說再見！大阪世博184天落幕　共吸2529萬人入場

遊馬來西亞注意！流感大肆虐「6000學生中鏢」　多校緊急停課

用 ChatGPT研究「如何製作毒藥」　女在尪飲料下毒謀殺未遂被捕

天天死人！柬詐騙園區「業績沒達標」就割器官　韓媒揭煉獄黑幕

堵死南韓？金正恩在北韓邊境蓋「萬里長城」10km　壯觀照片曝光

黃偉哲攜手安心亞推《台南好做工》　倡導職場性別平權打造友善城市

快訊／中國宣布免除美國擁有的中國建造船舶港口稅　運價開始回跌

快訊／劉俊謙結婚了！　認愛蔡思韵5年修正果…甜曬婚紗照

籲新壽別獅子大開口　綠議員：支持北市府與新壽間的解約金問題

快訊／桃園楊梅米糠倉庫大火　消防急灌救持續悶燒中

聰明人升職、老實人背鍋？學者：AI讓職場更殘酷

輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

富邦長春公開賽29日開戰！總獎金680萬　潘政琮與小將座談

羅志祥媽抓包老公同歡女生！「怒拿菜刀衝上前」當場濺血嚇壞全家

指甲易斷、分岔太脆弱？內在飲食補充、外在少刺激都是養甲關鍵

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

國際熱門新聞

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

女友眼前被哈瑪斯綁走　情侶終於重逢

台積電ADR暴漲近8％！美股大反攻飆紅

金正恩在兩韓邊境蓋「萬里長城」　壯觀照曝

印尼女傭閃辭嫁機師　驚人身家曝

以哈完成最後交換　川普宣布：加薩戰爭結束

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

美國默許！哈瑪斯重返街頭試圖掌權　射殺33人

馬達加斯加反對派證實「總統已出逃」

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

中國又打稀土牌「3大可能動機」　美財長貝森特：錯誤的算計

日高收入男「擇偶條件」　外表非首要條件

8旬父突消失　養老院吐「人在冷凍庫」送醫亡

更多熱門

相關新聞

天天死人　柬詐騙園區割器官黑幕

天天死人　柬詐騙園區割器官黑幕

《韓聯社》14日刊文揭露柬埔寨詐騙園區駭人內幕，被誘騙至園區工作之後，可能遭遇慘無人道的酷刑與虐待，平均每天都有1人死亡，如果業績未能達標，甚至會被強迫摘除器官販售。

目擊婦人交付鉅款！運將載到車手機警通報逮人

目擊婦人交付鉅款！運將載到車手機警通報逮人

詐騙受害者求償128萬獲賠2萬　原因曝

詐騙受害者求償128萬獲賠2萬　原因曝

網紅手被倒鹽巴帶入保養店　刷卡金額翻10倍

網紅手被倒鹽巴帶入保養店　刷卡金額翻10倍

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

關鍵字：

詐騙緬甸泰國星鏈金三角東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面