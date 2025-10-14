KK園區擴大！緬甸詐騙園區用星鏈重啟運作　泰國斷網也沒用

▲今年2月，泰國士兵在機場為從緬甸詐騙中心轉移過來的中國公民提供安全保衛。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法新社調查指出，儘管中國大陸、泰國與緬甸政府聲稱已徹底摧毀剷除詐騙園區，但實際上這些園區不僅依舊持續營運，規模遠超以往，大規模使用馬斯克旗下的星鏈衛星網路。其中，KK園區（KK Park）在短短7個月內就新建一整個區域，且單一屋頂就佈滿近80個星鏈接收器。

根據衛星影像以及法新社無人機拍攝捕捉到的畫面，泰緬邊境妙瓦底（Myawaddy）周邊戒備森嚴的園區正在快速擴建。妙瓦底大約27個詐騙中心，新建許多類似辦公大樓和宿舍建築，KK園區在7個月內新增一處全新區域，主要入口的安全檢查據點也大幅擴建，還出現至少5個橫跨莫伊河（Moei River）的新渡口。

Myanmar scam cities booming despite crackdown -- using Musk's Starlink.



They said they had smashed them. But fraud factories in Myanmar blamed for scamming Chinese and American victims out of billions of dollars are still in business and bigger than ever, an AFP investigation… pic.twitter.com/pMSeKa915g — AFP News Agency (@AFP) October 14, 2025

專家指出，這些由中國犯罪集團與緬甸民兵聯手經營的「殺豬盤」詐騙園區，雖在今年2月的中緬泰三國聯合打擊之下釋放7000人，但泰方指出，仍有多達10萬人被困其中。

衛星影像顯示，在聯合打擊行動開始數周之後，多個園區就已經恢復擴建。且在泰國切斷網路和供電之後，星鏈衛星天線開始迅速出現在許多詐騙中心建築屋頂上。根據法新社所拍攝到的KK園區照片，單一屋頂就佈滿近80個星鏈接收器。

事實上，星鏈在緬甸並未取得合法執照，今年2月前根本不在該國網路供應商名單上，但亞太網路資訊中心（APNIC）數據顯示，星鏈7月3日至10月1日這段期間，連續霸占緬甸網路流量冠軍。

加州檢方早在去年7月就警告星鏈系統遭詐騙集團濫用，但至今未接到SpaceX任何回應。根據美國財政部數據，美國人市東南亞詐騙集團主要鎖定目標對象之一，光是去年就損失高達100億美元，年增66%。

緬甸、泰國、中國大陸、寮國交界邊境地區被稱為金三角（Golden Triangle），長期以來都是毒品販運、走私、非法賭博、洗錢的溫床。與此同時，緬甸內戰造成的腐敗與權力真空，使得犯罪組織得以大幅擴張詐騙活動。

聯合國數據顯示，東南亞詐騙產業2023年總計吸金370億美元。在今年2月，有獲救者宣稱當初是被拐騙、遭強迫從事詐騙工作，受到毆打酷刑，也有人是被高薪工作誘騙。中國演員王星今年稱被騙到泰國參加虛假試鏡，並被賣到緬甸詐騙中心。