天天死人！柬詐騙園區「業績沒達標」就割器官　韓媒揭煉獄黑幕

▲韓媒揭露柬埔寨詐騙園區的內幕。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

《韓聯社》14日刊文揭露柬埔寨詐騙園區駭人內幕，受害者被誘騙至園區工作之後，可能遭遇慘無人道的酷刑與虐待，平均每天都有1人死亡，如果賭債太多或業績未能達標，甚至會被強迫摘除器官販售。

該報採訪多名曾在園區工作的受害者說法指出，柬埔寨境內可能有將近400座詐騙園區，專門進行愛情詐騙、股票詐騙、語音與電信詐騙等。被誘騙至當地的韓籍受害者，主要被要求協助洗錢，或者擔任針對韓國民眾的詐騙客服人員。

令人髮指的是，受害者無法達成業績時，便會遭受毆打與酷刑虐待，包括拔指甲與砍手指等，宛如人間煉獄。其中一人說，「如果負債累累或績效不佳，首先會摘除眼球，因為角膜移植相對容易且價格昂貴。」另一人回憶，管理者會在Telegram群組分享屍體照片，也曾聽過「把你賣到邊境」、「讓你去賣器官」等威脅。

此外，相較於首都金邊（Phnom Penh）及濱海城市施亞努（Sihanoukville），邊境的巴維（Bavet）和波別（Poipet）被視為最危險、受害者處境最悲慘的地方。一名仍居住在柬埔寨的消息人士透露，在其他地區表現不佳的人，最終都會被賣到邊境園區。

雖有受害者宣稱，園區內設有焚化爐處理屍體，但也有人反駁這是謠言。隨著國際關注度提升，部分詐騙集團已開始轉移至泰國、寮國、馬來西亞等地繼續營運。