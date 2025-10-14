詐騙受害者求償128萬僅獲賠2萬　法官揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

婦人A今年6月間誤信詐騙集團話術，匯款10萬元希望能投資獲利，後來發現被騙，憤而決定對已落網的詐團成員小洋（化名）提告求償128萬元。不過，由於小洋僅負責轉交其中的2萬元，最終彰化地院法官判小洋應賠償A婦2萬元，全案仍可上訴。

▲小洋幫助詐團騙了A婦2萬元，但A婦向小洋求償共計128萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A婦在判決書中主張，該詐團成員在今年6月間向她佯稱，可以透過加入投資網站下單獲利，但必須由客服提供銀行帳號匯款之後才能下單，她一時不察落入陷阱，並匯款10萬元至指定帳戶。

接著，詐團車手將帳戶中的2萬元提領出來，再轉交給小洋購買虛擬貨幣，最後由小洋把虛擬貨幣轉交給詐團其他成員處理。後來A婦發現受騙，憤而決定對已經落網的小洋提告求償128萬元。

對此，小洋表示，僅願意承擔自己詐騙的2萬元部分。

彰化地院法官認為，小洋收取車手的2萬元贓款再轉交出去，導致A婦損失2萬元，兩者之間具有因果關係存在，他與本案詐團成員均屬於共同侵權行為人，依據民法第185條第1項規定，應對A婦所受的損害負起連帶損害賠償責任。

法官接著指出，雖然A婦主張求償128萬元，但刑事部分已經認定，A婦因為小洋的行為所受到的實際損失為2萬元，所以無從主張小洋應該負起「超過損害範圍」的賠償責任，最終判小洋應賠償A婦2萬元較為適當，全案仍可上訴。