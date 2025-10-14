9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

▲一名女網紅遭遇保養品詐術，刷卡金額竟翻10倍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

台北市中山商圈上月12日下午發生一起消費糾紛，一名林姓女子在逛街時遭一名外籍店員搭訕，並將鹽巴倒在她手上，隨後帶入保養品店內推銷商品。林女原以為購買7件保養品總價約9千元，但刷卡後發現實際金額竟高達9萬多元，結帳當下要求退貨卻遭店家拒絕，雙方爭議引發網路熱議。

當事女子林小姐指出，店員除了強行推銷外，還以「郭台銘、徐乃麟都在此購買」等話術誤導，並提議可分12期付款，利息約9千元，甚至表示會匯回利息金額。林女事後拍下過程並公開網路，引發網友討論，有人直指手法類似捷運站外的誘導消費陷阱，警告民眾應提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方接獲報案後到場了解，認定事件屬民事消費糾紛，無法介入，並提醒林女可循行政院消保會管道申訴。台北市簡任消保官葉家豪表示，此案涉及消保法所稱「訪問買賣」，消費者在現場無法詳細判斷時，可依第19條第1項規定解除契約，請求退還全部價金。律師黃柏榮也補充，消費者可寄存證信函或向法院訴請解除契約，要求返還款項。

目前林女已向消保官提出申訴，但第一次調解時店家代表未出席，需等待第二次調解。消保官提醒，類似誘導進店推銷的情形屢見不鮮，民眾應提高警覺，遇到不合理交易務必勇敢拒絕並保留證據，以維護自身權益。