南韓學生被誘騙到柬埔寨虐死　街頭「滿地護照」畫面曝

▲柬埔寨街頭垃圾桶竟塞滿外國護照。（圖／翻攝自《Khaosod》）

▲柬埔寨街頭垃圾桶竟塞滿外國護照。（圖／翻攝自《Khaosod》）

記者陳香菱／綜合報導

近日，一張在南韓網路論壇瘋傳的柬埔寨街頭照片，引發了國際社會對當地治安的強烈擔憂。照片中，柬埔寨某處路邊垃圾桶旁散落著數十本護照，其中不乏泰國護照，甚至出現不少外國護照。這批護照的出現，讓許多人不禁聯想到背後可能涉及犯罪組織。

綜合韓媒報導，一名南韓網友在12日分享此照片，並以「柬埔寨常見景象，看懂後令人毛骨悚然」為題進行討論。畫面顯示，在柬埔寨街頭，垃圾桶內的垃圾被傾倒一地，數十本護照赫然混雜其中，包括封面為棕色的泰國護照，以及不少國外護照。

實際上，這張照片早在六月初就曝光。根據《Khaosod》6月21日的報導指出，在公開臉書社團「居住於波貝的泰國人（คนไทยในปอยเปต）」中，有匿名用戶貼出這張照片，並寫下：「在小巷路口的垃圾場那邊，不知道這些人怎麼回家，或者他們還能不能回去。」這段文字也反映出當地民眾的恐懼。

知情人士表示，拍攝地點位於柬埔寨與泰國邊境城市波貝，這些護照大多數屬於泰國公民，且多數已過期。泰國出入境管理局與柬埔寨警方正積極合作，回收並重新檢驗這些護照，並將聯繫持有人，以了解其丟棄原因。

今年8月，一名南韓大學生被誘騙至柬埔寨後，遭詐騙集團拐賣並受到殘酷凌虐，最終慘死當地。柬埔寨警方已逮捕三名中國籍嫌犯並以殺人罪起訴。

此次事件讓南韓民眾感到恐慌，在照片曝光後紛紛表示，「到底有多少人被綁架了啊？」、「出國旅行的人哪會把護照丟掉？」、「該不會是詐騙集團把受害者的護照直接丟掉吧？」、「柬埔寨治安太可怕了吧！」

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

被批「偽正藍軍」　復國黨秘書長提告敗訴

被批「偽正藍軍」　復國黨秘書長提告敗訴

中華保台反共復國黨秘書長程凱力，今年初上網紅八炯頻道表示支持罷免國民黨立委，結果遭國民黨發言人楊智伃質疑曾經歷過5個政黨，是「偽正藍軍」、「詐騙團體」，程凱力控告楊智伃涉嫌違反《個資法》等罪，台北地檢署13日以楊智伃的發言屬合理評論等理由，處分不起訴。

韓生遭騙柬「電擊見骨」慘死　3中國嫌被逮

韓生遭騙柬「電擊見骨」慘死　3中國嫌被逮

台東婦提領90萬「修繕房屋」　還好積蓄保住了

台東婦提領90萬「修繕房屋」　還好積蓄保住了

桃園婦欲匯1715萬投資　行員通報阻詐

桃園婦欲匯1715萬投資　行員通報阻詐

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　警邀王彩樺宣導防詐

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　警邀王彩樺宣導防詐

