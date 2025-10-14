目擊婦人交付鉅款！運將載到車手　暗中通報群組報警逮人

▲機警運將報案協助警方逮捕詐騙車手。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

63歲田姓婦人誤信詐團投資銅期貨可獲高報酬，提領376萬元面交給38歲王姓車手，計程車司機在等待過程中目擊婦人將疑似現金包裹交付王嫌，且王男從台北市多次變換目的，行跡反覆，意圖製造斷點，懷疑涉及詐騙，於是運將暗中報警，在高鐵桃園站附近成功攔截查獲王男。

警方表示，田姓婦人誤信詐騙集團所稱「國際銅價上漲、投資銅期貨可獲高報酬」，於9日提領大額現金，更受詐團指示以「家中需要裝潢」來應付關懷提問的行員，順利提領大筆現金，在台北市文山區某咖啡店面交。

▲現場查扣現金376萬元。（圖／中壢警分局提供）

搭載王男的計程車運將在等待過程中，目擊婦人將疑似現金包裹交付王嫌，懷疑涉及詐騙，隨即透過計程車群組通知同行協助報案，中壢警分局青埔派出所接獲報案後，於當日17時許，在中壢區高鐵北路一段，與計程車司機密切配合下，順利查獲王姓詐欺車手，現場查扣現金376萬元、收據、手機及識別證等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，內政部警政署自114年7月1日起提供檢舉詐欺車手獎金，民眾若提供具體線索或協助警方查獲詐欺車手（含領款、取簿、收水），經審核通過後可獲新臺幣1萬元獎金。本案熱心司機積極協助，已報請警政署審核，呼籲民眾若發現可疑提領、收款行為，可立即向警方通報，不僅保護別人的財產，還可以賺獎金照顧自己的荷包。