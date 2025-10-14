　
社會 社會焦點 保障人權

目擊婦人交付鉅款！運將載到車手　暗中通報群組報警逮人

▲機警運將報案協助警方逮捕詐騙車手。（圖／中壢警分局提供、下同）

▲機警運將報案協助警方逮捕詐騙車手。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

63歲田姓婦人誤信詐團投資銅期貨可獲高報酬，提領376萬元面交給38歲王姓車手，計程車司機在等待過程中目擊婦人將疑似現金包裹交付王嫌，且王男從台北市多次變換目的，行跡反覆，意圖製造斷點，懷疑涉及詐騙，於是運將暗中報警，在高鐵桃園站附近成功攔截查獲王男。

▲機警運將報案協助警方逮捕詐騙車手。（圖／中壢警分局提供、下同）

警方表示，田姓婦人誤信詐騙集團所稱「國際銅價上漲、投資銅期貨可獲高報酬」，於9日提領大額現金，更受詐團指示以「家中需要裝潢」來應付關懷提問的行員，順利提領大筆現金，在台北市文山區某咖啡店面交。

▲▼現場查扣現金376萬元。（圖／中壢警分局提供）

▲現場查扣現金376萬元。（圖／中壢警分局提供）

搭載王男的計程車運將在等待過程中，目擊婦人將疑似現金包裹交付王嫌，懷疑涉及詐騙，隨即透過計程車群組通知同行協助報案，中壢警分局青埔派出所接獲報案後，於當日17時許，在中壢區高鐵北路一段，與計程車司機密切配合下，順利查獲王姓詐欺車手，現場查扣現金376萬元、收據、手機及識別證等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，內政部警政署自114年7月1日起提供檢舉詐欺車手獎金，民眾若提供具體線索或協助警方查獲詐欺車手（含領款、取簿、收水），經審核通過後可獲新臺幣1萬元獎金。本案熱心司機積極協助，已報請警政署審核，呼籲民眾若發現可疑提領、收款行為，可立即向警方通報，不僅保護別人的財產，還可以賺獎金照顧自己的荷包。

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

詐騙受害者求償128萬獲賠2萬　原因曝

詐騙受害者求償128萬獲賠2萬　原因曝

婦人A今年6月間誤信詐騙集團話術，匯款10萬元希望能投資獲利，後來發現被騙，憤而決定對已落網的詐團成員小洋（化名）提告求償128萬元。不過，由於小洋僅負責轉交其中的2萬元，最終彰化地院法官判小洋應賠償A婦2萬元，全案仍可上訴。

三檔ETF今同步掛牌　主動債券、ESG淨零一次到位

三檔ETF今同步掛牌　主動債券、ESG淨零一次到位

教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

網紅手被倒鹽巴帶入保養店　刷卡金額翻10倍

網紅手被倒鹽巴帶入保養店　刷卡金額翻10倍

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

