水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

▲經濟部長龔明鑫(左起)、行政院長卓榮泰、環境部長彭啟明14日接受立委黃國昌質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

烏山頭水庫為台南重要的飲用及灌溉用水的水源，近日因設置水面型光電板引發民間對水質疑慮。行政院長卓榮泰今（14日）表示，政府未來處理光電板及水質問題，若是能力未能所及，就不去開發。至於烏山頭水庫設置第二期光電板問題，經濟部長龔明鑫說，地方沒有同意，也沒有這案子。

卓榮泰14日上午到立法院進行施政總質詢。民眾黨立委黃國昌質詢表示，光電板事件引發社會軒然大波，不僅烏山頭水庫、鳳山水庫，他爬梳公開資訊發現還有鹽水埤水庫、金湖水庫、內埔子水庫、阿公店水庫等，連水庫都有光電板，引發人民用水疑慮，而民進黨在闢謠專區說烏山頭水庫太陽能板沒有毒，不會造成飲用水汙染；所以對於水庫設光電板，政府會繼續推進還是下令禁止？

卓榮泰說，發展多元綠能還是政府重大國家政策，且現在已經有設光電板的水庫有做長期監測，水質沒有受影響；另政府未來處理光電板及水質問題，「若是我們能力未能所及，我們就不去開發，除非我們對技術掌握、安全監測能完全在掌控之中」。

▲民眾黨立委黃國昌14日質詢卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

針對水庫設光電板，黃國昌指出，環境部長彭啓明說修法前不須環評，修改行政命令後也不須環評。彭啓明聽聞後，立刻回，「正在規劃當中」。黃國昌繼續說，但問題是光電板業者一步步推進中，因為在烏山頭水庫方面，業者8/21開會說第二期水面型光電籌設作業進行中，所以會不會讓業者第二期繼續走下去？

龔明鑫回應，地方沒有同意，也沒有這案子。黃國昌追問，確定不會讓業者走下去？龔說：「對，現在沒有。」黃國昌表示，希望在彭啓明想清楚以前，不要出現法規真空或空隙，讓業者在這段時間通通不用環評，希望考慮清楚前不要做這件事。

接著，黃國昌說，他也要問院長態度，因為2016年5月至2025年7月間，光電環評0件，現在彭啓明頒布新規定，針對一些區域需要環評的，有增加一些，但他覺得有所不足，指的是針對國家風景區、脆弱敏感的地區，他認為這些在一定面積以上要環評，想問對該政策立場是否贊成？卓榮泰回應，如果按照委員所述，脆弱地區、風景區都是政府要保護的，甚至要呼籲的，「當然我同意委員」。