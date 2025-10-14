花蓮縣猛缷責還修法多要錢　卓榮泰：值得嗎？應該嗎？可以嗎？

▲行政院長卓榮泰14日赴立院接受施政總質詢前受訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪溢流沖毀光復鄉造成嚴重災情，花蓮縣政府昨行文行政院，建議取消「垂直避難」，並且未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定與執行撤離計畫。對此，行政院長卓榮泰今（14日）開酸，花蓮縣政府把責任往中央推、往鄉鎮推，但過去處理《財政收支劃分法》時，花蓮縣政府利用各種算法，給自己多了那麼多錢，「如果看到這種現象，值得嗎？應該嗎？可以嗎？」

卓榮泰今受訪指出，法律規定清清楚楚，疏散撤離計畫擬定是縣市政府，撤離安置的執行是縣市鄉鎮區政府，「這都沒有錯，法條就是這麼清楚明白的」，但是昨天發生了花蓮縣政府提出一個不核定疏散計畫、也不採取所謂垂直避難，這都造成跟法律規定相違背之處。

卓榮泰說，希望委員也好、花蓮縣政府也好，在一開始9月23日後，全國人民看得清楚，責任一直往中央推，但是中央沒有卸責，進到災區全力協調，各種人力物力資源進駐協調防救災，中央沒有推，但是法律責任要清楚。

卓榮泰指出，所以，委員也好、花蓮縣政府也好，不能責任要往中央推，現在又往鄉鎮市公所去推，自己難道就沒有責任嗎？這是委員跟花蓮自己在垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區推，這非常不值得。

卓榮泰指出，前幾個月，在處理《財政收支劃分法》時，花蓮縣政府利用各種算法，在未來給自己多了那麼多錢，「如果看到這種現象，值得嗎？應該嗎？可以嗎？這是我們對花蓮縣政府在這次表現上，我要嚴重質疑」。

但卓榮泰還是說，目前復原工作正開始，災害的搶救還沒完全結束，不要再推責任，大家共同把責任承擔下來，「中央也好、花蓮縣政府也好，基層的鄉鎮區公所也好，共同把責任承擔起來」，互相推責任，不僅不會為自己卸責，更會讓人民感到非常非常無奈，希望中央地方還是持續合作。