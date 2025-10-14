　
政治

卓榮泰：財劃法將提政院版　垂直事權能劃分、水平財源能均衡

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（14日）說，針對《財劃法》修法，副院長鄭麗君已跟財政部、主計總處單位2首長，邀集各地方政府交換意見，希望垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡，用這樣的方式跟地方來談；也希望地方拿到更多的統籌分配稅款，要承擔更多的地方自治事項，這樣才能夠有一個可長可久、長治久安的《財政收支劃分法》。

卓榮泰說，一直以來行政院一直很希望提出一個可長可久、長治久安的《財劃法》，也非常注意外界各個財政專家以及國會朝野委員的各種意見。但現在橫在前面的問題是，明（115）年《財劃法》出現在覆議當中提出的錯誤問題要怎麼解決？

卓榮泰指出，行政院已經請鄭麗君副院長，跟財政部、主計總處單位2首長，邀集各地方政府交換意見，希望垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡，用這樣的原則跟地方來談，也希望地方拿到更多的統籌分配稅款，要承擔更多的地方自治事項，這樣才能夠有一個可長可久、長治久安的《財政收支劃分法》。

卓榮泰強調，會努力在大家期待的時間內跟地方溝通之後，完整提出一個版本；也會把委員的各種的意見儘量把它吸納，合理的部分一起來推廣。

另外，在野黨不滿明年度總預算沒編國軍加薪相關預算，提出復議，如何跟在野溝通？卓榮泰說，目前立法院正在進行施政總質詢，可能比較沒有更多的時間來處理總預算的問題，「我希望我們用這一點點的時間，請朝野各黨團能夠再好好的談，不要重蹈今年的覆轍」。

卓榮泰提到，未來關於兩項爭議的預算，國軍待遇以及警消條例等等，只要大法官會議解釋出來，若違憲當然不能編、不能執行，若合憲就編、就執行，而且可以回溯，「這一點我們再次提出這樣的說明，那麼也希望朝野各黨團能夠有更充裕的時間好好的來審議明年度的中央政府總預算」。

卓榮泰提到，明年有太多中央施政全面要展開、要執行，太多人民的福利、太多青年的政策、太多的AI新十大建設，地方、中央的公共建設都要合併的展開，而且還有很多地方的補助的各項工程也好，各項社會福利也好，都有待立法院早日的來審定通過明年度中央政府總預算。

10/13 全台詐欺最新數據

