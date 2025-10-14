國安局公布中共93閱兵武器一覽表　曝習近平在為第4任期固權奠基

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

國安局明（15日）將赴立法院提出2025下半年國家情報工作業務報告。根據報告內容，除了分析今年1至9月共軍在台海周邊情勢，也公布中共在93閱兵所展示的各式武器與新型戰力；同時也分析，中方閱兵邀請俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩，是在轉移內部經濟不振與貪腐問題，為習近平第4任期固權奠基。

國安局報告指出，共機今年1至9月踰越台海中線、侵入我防空識別區逾3,000 架次，並擴增夜間活動，謀加大「常態」侵擾力度。今年 4 月共軍再度實施「環台」軍演，「山東號」航艦、北部戰區編隊在西太平洋演練島鏈封控，結合爭訊、認知戰操作，渲染對台封控實戰威懾；7 月更首度在我「漢光」演習期間執行「聯合戰備警巡」，持續對台侵擾挑釁。

國安局表示，除共軍侵擾，中共也派遣海警船、公務船、海調船及民兵漁船，在我本、外島周邊活動，年內更發現中共海警船謀將「金門模式」（以每月4 次頻率在金門周邊「執法巡航」）複製於東沙，擴張所謂「管轄海域」。

國安局表示，共軍「遼寧號」、「山東號」雙航艦6月首度同時前出西太平洋航訓，在第一、二島鏈周邊實施航艦編隊戰術操演及艦載機飛訓，期間更在西太平洋近逼日本自衛隊軍機（僅距 45 公尺），並在台灣及南西諸島東部聯合操演，謀展演「反介入」戰力。

國安局也提到，今年9月3日，中共以「抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利 80 週年」名義舉行閱兵，透過宣介火力打擊、無人作戰、核威懾等「新型戰力」（計 45 個方/梯隊，動員1萬餘人）。另外，國安局也製作表格，條列出中共所展示的相關武器裝備。

國安局也提到，中方在這次的閱兵中，邀請俄羅斯總統普丁（ Vladimir Putin）、北韓「勞動黨」總書記金正恩等國家元首及政要與會，企圖對內轉移經濟不振與貪腐問題、對外匯聚集權國家推升抗美態勢外，為習近平第4任期固權奠基。

國安局表示，尤其「福建號」航艦編隊9月11日穿越台海，首度駛往南海進行海試，續推進服役整備，成軍後將加大對周邊區域威脅。

▼國安局整理中共93閱兵所展示之武器一覽表。（圖／國安局綜整）

