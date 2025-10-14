中共會買單「台不獨陸不武」兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

▲郝龍斌召開兩岸政策記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉倒數4天，候選人郝龍斌今（14日）拋出5大新兩岸政策，其中包括要大陸宣誓「台灣不獨、大陸不武」，承認中華民國存在的現實。被問到中共是否會買單？要如何確保中共會接受？郝龍斌則說，做國民黨主席、或是台灣人民到大陸去，除了對等尊嚴外，最重要的是要講真話，而不是一味的討好大陸，相信只有他的真話被大陸聽進去後並實施了，才會對兩岸的交流有幫助。

郝龍斌認為，兩岸善意需要雙方共同努力。中共軍機、軍艦持續繞台，還有不斷上演的圍台軍演，是兩岸關係要走向和平、穩定，最大的障礙。郝龍斌指出，當選國民黨主席後，會正告並呼籲大陸方面宣示，只要台灣不尋求台獨、大陸就應該宣告放棄對台動武。

郝龍斌說，有了「不以武力威嚇做基礎」的良善互動，兩岸才能在一個開放、寬闊的心態下，追求進一步的交流和善意。郝龍斌並以北風、太陽的寓言故事呼籲北京，應該改變做法，不要把台灣人民的心越推越遠，「不要讓呼嘯的北風肆虐，擠掉了所有陽光的空間」。他認為，中華民國憲法，不但是台灣最好的安全保障，更是兩岸最好的法理連結。

不過，被記者問到要如何確保中共會買單這些兩岸政策，郝龍斌則說，自己每一次到大陸，都是跟接觸的高階領導人講一樣的話，做國民黨主席、或是台灣人民到大陸去，除了對等尊嚴外，最重要的是要講真話，而不是一味的討好大陸，「所以我在對岸都說要尊重中華民國存在的事實，我一直都是這個立場，甚至還跟他們說要撤飛彈，我也相信只有我的真話被大陸聽進去後並實施了，才會對兩岸的交流有幫助。」