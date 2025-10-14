郝龍斌拋兩岸5政策　籲大陸宣布「台灣不獨、大陸不武」

▲郝龍斌召開兩岸政策記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉18日投票，候選人、前台北市長郝龍斌今（14日）召開記者會拋出五項兩岸政策，包括國民黨要舉辦兩岸政策大辯論，積極推動國民黨在上海、北京設置辦事處，要以雙城論壇的基礎擴大為兩岸論壇，主張大陸應該宣布台灣不獨、大陸不武，以釋放善意，國民黨的兩岸政策要回到中華民國憲法，「要求對岸正式承認中華民國存在的事實。」

郝龍斌說，國民黨選舉中很多人有對於兩岸的看法，有主張簽兩岸和平協議，有主張維持現狀，還有主張類歐盟協議，自己當選後會舉辦兩岸政策大辯論，讓所有人可以充分表達想法，更讓不同主張的人去檢視自己與他人，才能夠有互動與反思，也可以讓一般民眾注意國民黨的兩岸方向。

郝龍斌認為，兩岸要多溝通、交流，增加了解、減少誤解，培養雙方善意，若兩岸沒有經常性的機構，無法解決台商、台生問題，「也不是要取代政府機關，而是國民黨內部安排去協助台商、台生的困難。」

郝龍斌直言，陸委會原本是溝通橋樑，現在只剩下互罵的功能，導致台商、台生常常在對岸面對日常上的問題卻無法解決，這是辦事處設立的主要原因，民進黨不做的、做不了的就讓國民黨來做。

郝龍斌更喊話中國大陸應該宣布「台灣不獨、大陸不武」，這對兩岸和平穩定很重要。他提及過去外界關注「川習會」談話聚焦台灣問題，且重點都放在習近平要求川普對於台獨的立場，郝龍斌說，台灣為何被視為世界的火藥庫，是因為民進黨政府的立場，如果大陸宣布「台灣不獨、大陸不武」，這將是很大的善意。