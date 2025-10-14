國安局最新報告「美關稅加劇中共經社風險」　中方陳抗事件增63％

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國安局明天（15）將赴立法院提出2025下半年國家情報工作業務報告。根據報告內容，就台灣當前情勢，提出4大面向進行分析。其中，「美國關稅加劇中共經社風險」部分，點出中共社會經濟上的風險，今年1 至9 月中共發生 3,963 起陳抗事件，較去（2024）年同期（2,435 件）增加 63％，以欠薪（占比 44％）、爛尾樓（占比 27％）案件為主，而中共內部勞資糾紛也在擴大。

在台灣當前情勢分析方面，國安局區分成：「美國政策牽動全球政經格局」、「歐亞共應俄中安全威脅」、「中共推動周邊外交應處壓力」，以及「美國關稅加劇中共經社風險」等4大面向。

首先，「美國政策牽動全球政經格局」部分，國安局表示，美國總統川普政府強調「美國優先」，涉外政策重點包括，在經貿置重應處貿易逆差、復興製造業、強化關鍵礦產供應及高新技術自主，促推與各國談判。

國安局指出，自今年 8 月 7 日起，美國對各國課徵 10％至 41％之「對等關稅」，並針對巴西侵犯美國人權、印度向俄國購油，將關稅疊加至50 ％ ；同時 制定轉運關稅 （ Transshipment Tariff）條款（40％），防堵中共「洗產地」、過剩產能傾銷。另依《貿易擴張法》第 232 條款，針對戰略產業產品進行國安調查，已對鋼鋁（50％）、汽車（25％）、銅製品（50％）、木材及相關製品（10％至25％）徵稅，改變全球貿易流向，促使全球產業鏈重組。

安全方面，國安局表示，美國重整軍力並提高軍備與船艦自主生產率，建構「金穹系統」（Golden Dome）提升飛彈防禦能力，並陸續重啟二戰時期西太平洋基地，強化第二島鏈戰略布局。

在應處地緣情勢方面，國安局表示，川普總統介入以、伊衝突，遏阻伊朗核武發展進程，以及提議加薩終戰計畫，推促以哈停火談判；另川普要求俄羅斯、烏克蘭應達成和平協議，並與歐洲討論烏克蘭安全保障框架，推促渠等提高軍費支出、強化防衛自主；同時尋求以色列、歐洲國家承擔中東、歐洲安全責任，俾利美國將資源集中至印太地區，應對中共擴張威脅。

▼中共投資成長率。（圖／國安局綜整）



第二個面向「歐亞共應俄『中』安全威脅」部分，國安局表示，俄烏戰事久拖下，俄、「中」協作日趨緊密，雙方強化軍工、能源及經貿關係，並透過「上合」、「金磚」機制，拉攏「全球南方」國家。

對此，國安局指出，歐盟要求中共停止援俄、反對片面改變台海現狀；英國發布《國家安全戰略》、法國更新《印太戰略》，關切印太穩定；另英國派遣航艦打擊群部署印太並協同美國航艦及區域國家聯演，英國防相希利（John Healey）更稱，已做好在太平洋作戰準備；德國外長瓦德福（Johann Wadephul）則批評中共在台海、東海及南海日益加劇侵擾行徑，稱印太情勢升級將衝擊全球安全及世界經濟，凸顯歐亞安全連動更加緊密。

國安局表示，美國與友盟續推「美日+N」（韓、菲、澳、澳菲/SQUAD、澳及印度/QUAD）為主之印太「小多邊」安全合作，強化情監偵、海空軍、海巡聯演，並加強聯合指管、後勤、裝備相互操作性。美國除在日本、菲律賓強化部署，更推促南韓、澳大利亞等友盟擴大共同防禦責任，提升第一、二島鏈「整合性嚇阻」能量，以遏制中共破壞區域安全穩定。

第三個面向「中共推動周邊外交應處壓力」，國安局表示，美盟加大戰略圍堵，中共今年 4 月首次召開「中央周邊工作會議」，突出「穩周邊」布局。習近平、總理李強赴訪東南亞，以及習出席「中國－中亞峰會」、俄羅斯二戰「勝利日」活動，強化經貿合作，並重申與俄加強戰略協作；外長王毅藉東協外長會議表態，將加速「南海行為準則」（COC）談判，謀降低遭圍堵風險。

國安局表示，中共試圖恢復與日本、南韓、歐盟、澳大利亞、印度等往來合作，透過元首出訪、經貿讓利、解除制裁與往來限制、推進自貿協定談判，以及運用稀土管控及反傾銷調查等籌碼，冀降低美盟抗「中」力度；然歐、澳經貿維持「去風險」路線，且日、韓、印度警戒中共威脅，並加強與美國安全合作，導致中共改善對外關係效果受限。

最後，第四個面向則是「美國關稅加劇中共經社風險」，國安局表示，美國 4 月宣布「對等關稅」後，4 至 9 月，中共對美出口減少 696 億美元，同期中共對東協出口及東協對美出口同步增加，成為中共主要「轉出口」對象；美國 8月起對仍存「轉口貿易」行為之經貿夥伴，加徵 40％「轉運關稅」，恐制約中共透過第三地轉出口，影響外貿表現。

國安局表示，中共雖推出「兩新」（以舊換新、設備更新）政策，然地方補貼資金用盡，且政策效果遞減，通縮風險升溫。另 1 至 8 月投資增速 0.5％，創 2020 年同期以來新低，民間、房地產投資降幅擴大（分別年減 2.3％、12.9％），內需動能疲弱。

在社會風險部分，國安局指出，國際非政府組織「自由之家」（Freedom House）統計，今年1 至9 月中共發生 3,963 起陳抗事件，較去（2024）年同期（2,435 件）增加 63％，以欠薪（占比 44％）、爛尾樓（占比 27％）案件為主。

國安局提出中共官方數據，顯示8月中共青年失業率達 18.9％，為 2023 年12 月（14.9％）調整統計方式以來新高；另中共自 9 月 1 日起，強制企業、員工繳納社保，惟中小企業難以承擔社保成本壓力，採降薪、裁員方式，壓低人事支出，擴大勞資糾紛。