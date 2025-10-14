中風癱瘓爸站起來了！迎接獲釋兒子歸國　緊緊擁抱畫面曝光

▲淪為人質的巴爾13日獲釋，與家人團聚。（圖／翻攝自Hostages and Missing Families Forum）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列所有20名倖存人質均獲釋返國，其中一人就是巴爾（Bar Kuperstein）。巴爾遭哈瑪斯囚禁2年之後13日與家人團聚，他中風癱瘓的父親從輪椅上站了起來，緊緊擁抱著兒子。

父車禍手術中風癱瘓 為了兒子重新學走路

以色列時報、每日郵報報導，巴爾2023年10月7日在以色列新星音樂節（Nova music festival）工作上班，但那天哈瑪斯突襲，警報響起，他的家人們打電話想與他聯繫，但卻在數小時之後，發現巴爾被哈瑪斯綁住的照片和影片。

巴爾淪為人質，在苦熬2年被關押的生活之後，終於在13日這天重獲自由，重新踏上以色列土地，與父母、兄弟和祖母見面，一家人終於團圓。他的父親塔爾（Tal Kuperstein）在眾人環繞與協助之下，奇蹟似地從輪椅上站起，緊緊抱住巴爾。這也是巴爾第一次見到中風癱瘓的父親起身站立的樣子。

בר קופרשטיין רואה לראשונה את אביו טל נעמד על הרגליים לאחר שלקה בשיתוק מוחין בעקבות תאונה@ofekneuberger pic.twitter.com/nArNS4MOgb — גלצ (@GLZRadio) October 13, 2025

其實，塔爾5年前車禍接受手術期間中風癱瘓，失去說話和走路的能力。然而，為了替被綁到加薩的兒子奔走求援、爭取權益，也想著有一天能與兒子重逢擁抱，便在物理治療師的協助下進行復健，重新學會走路和說話。

看見巴爾平安歸來，家屬發布聲明感謝。家屬也透露，巴爾在音樂節襲擊事件發生當下選擇協助中彈傷者，而非獨自逃跑，展現出英勇一面，儘管巴爾在囚禁期間經歷恐怖磨難，但相信巴爾也充滿信念、勇氣和力量，「感謝上帝，他挺過去了。現在是時候讓他——也讓我們——療傷的時候了。」

除了巴爾，其他多名人質也重獲自由，與親友團聚。48歲獲釋人質米蘭（Omri Miran）和妻子見面，並透過平板與2歲和4歲的女兒通話。當初他被綁架時，小女兒才6個月大，如今女兒已學會叫爸爸。