國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩停火還沒完！CNN點出「3大後續挑戰」　最大關鍵曝光

▲▼ 加薩停火協議生效，以軍撤出後的空拍畫面可見巴勒斯坦人走過廢墟。（圖／路透）

▲以軍撤出後，空拍畫面可見巴勒斯坦人走過廢墟。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日宣布加薩戰爭正式結束，各國領袖也在埃及召開會議，討論「20點中東和平計畫」的後續事宜。但CNN全球事務分析師、談判專家麥格克（Brett McGurk）指出，停火協議生效後，仍面臨3大關鍵挑戰，而且只要哈瑪斯不願放棄透過武力控制加薩，當地重建與長期和平就難有希望。

►哈瑪斯怎麼做？

麥格克回憶，在他上次協助斡旋的停火協議期間，哈瑪斯趁機爬出地道，重建對加薩的控制，殺害反抗的加薩人民，甚至把人質交換當成政治宣傳，再再削弱短期停火擴展為長期休戰的希望。

但這次情況有所不同，儘管哈瑪斯似乎又在加薩街頭鎮壓地方派系，但新停火協議允許以軍留駐加薩過半區域，並授權外國軍隊進駐確保哈瑪斯無法捲土重來。幾乎所有阿拉伯及穆斯林國家都表達支持，並且呼籲哈瑪斯解除武裝，「如果整個加薩都要獲得恢復與重建，哈瑪斯必須完全接受條件，並且放棄對加薩走廊主權的虛假主張。」

▼停火協議生效後，加薩（上圖）和以色列（下圖）人民紛紛慶祝。（圖／路透）

▲▼ 加薩人民慶祝。（圖／路透）

▲▼ 加薩和平協議達成，以色列人慶祝。（圖／路透）

►能否建立臨時政治與安全架構？

除了人質釋放之外，新停火協議的核心要素也包括為加薩建立臨時安全部隊和政治架構，如果得以維持下去，川普的「20點和平計畫」就有機會成功。否則隨著時間推移，哈瑪斯仍有機會透過武力重建政權，使得加薩走廊重建或長期和平的希望幻滅。

這意味著，未來幾周的重點在於各國是否準備好派遣臨時安全部隊，以及臨時政府實體是否能夠順利成立。

美軍中央司令部（CENTCOM）已在加薩外圍建立據點，監督局勢並確保外國臨時安全部隊順利運作，但不會親自進入加薩，這是一個正面跡象。

政治實體方面，應該交由巴勒斯坦決定哪些勢力應該參與，但若少了美國領導，此過程恐怕演變為數月的爭執，最終導致大權依舊落入哈瑪斯手中。

▼美國依然扮演關鍵角色。（圖／路透）

▲▼ 加薩人質囚犯交換。（圖／路透）

►是否正在制定重建計畫？

重建加薩將需耗費10年以上和數千億美元，長達300英里（約483公里）的地道網絡使得情況更加複雜，任何重建希望都需要美國主導的全球協調、非哈瑪斯成員的巴勒斯坦人參與，以及華府盟友提供的大量資源。這也預期成為開羅峰會的一大重點，具體的資源承諾與重建計畫將成為關注焦點。

不過麥格克仍強調，如果哈瑪斯不願放棄對加薩的武力控制，不論是加薩的重建或長期和平都沒有希望。

快訊／川普宣布「加薩戰爭」結束　以哈完成最後人質交換

10/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

加薩哈瑪斯川普中東以色列巴勒斯坦

