川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

▲美國總統川普13日抵達位於耶路撒冷的以色列議會，議長歐哈納介紹後並在現場發表演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間13日抵達以色列特拉維夫，並前往位於耶路撒冷的以色列議會（Knesset）發表演說，在人質獲釋返回以色列後，他稱「這是新中東歷史性的曙光」，宣告以色列與哈瑪斯長達兩年的戰爭告一段落，強調將戰場勝利轉化為和平與繁榮的時刻。川普更向伊朗釋出友好訊號，表示「友誼與合作之手始終敞開」，呼籲中東各國共築和平。

根據《以色列時報》、《美聯社》，在發給新聞界的摘錄中顯示，川普將在以色列議會演說中強調，「這是心中東歷史性的曙光」，他回憶2023年10月7日的暴行「擊中人性最深處」，他向所有受害家庭及以色列民眾重申美國的承諾，「永不忘記，永不再發生（NEVER FORGET, NEVER AGAIN）」。

川普向以色列喊話，以色列在軍事上已經取得一切可能的勝利，現在是將對恐怖分子的勝利轉化為整個中東和平與繁榮的時刻。川普強調，美以聯盟從以色列建國以來，始終共同面對挑戰、戰勝困難，「在本週，（美以聯盟）逆轉一切困難，不可能的任務得以完成，人質成功回家」。

川普也透過演說提到加薩民眾，「你們的重點必須放在重建穩定、安全、尊嚴與經濟發展，讓孩子們終於能過上應有的美好生活。」

同時，川普也向伊朗宣示，永遠敞開友誼與合作之手。他強調，「那些試圖摧毀以色列的勢力，注定失敗；以色列堅強，它將永遠生存與繁榮。」

▲川普獲得以色列議會現場掌聲長達2分半鐘。（圖／路透）

演說前，川普與以色列總理納坦雅胡在議會辦公室舉行會談，美國中東問題特使威特考夫（Steve Witkoff）及川普女婿兼中東談判關鍵人物庫許納（Jared Kushner）也一同出席。隨後，川普與人質家屬及前人質進行封閉會面，僅限官方攝影記錄，氣氛莊重。

抵達議會時，川普獲得議員與觀眾長達2分半鐘的起立鼓掌歡迎，軍樂隊吹奏號角，川普也加入掌聲。以色列議員們同時向納坦雅胡致敬，現場有人高喊「Bibi」（納坦雅胡的名）。

以色列議長歐哈納（Amir Ohana）則在現場逐一介紹包括庫許納、美國國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、大使哈克比（Mike Huckabee）及其他美國高層官員，皆獲得熱烈掌聲。川普簽署來賓簿時寫下，「這是我的榮幸，美好而偉大的一天，一個新的開始。」

歐哈納在議會致詞超過20分鐘，盛讚川普是「猶太歷史上的巨人」，並表示猶太民族將在未來數千年銘記他。歐哈納提到川普的多項外交成就，包括承認耶路撒冷為以色列首都、將美國大使館遷至該市、促成亞伯拉罕協議、以及在今年夏季戰爭期間打擊伊朗核計畫，稱其貢獻可與古波斯王居魯士大帝相提並論。

歐哈納進一步指出，當前世界需要的是勇敢、果斷、強而有力的領袖，而川普「是全世界推動和平貢獻最大的人」，並認為川普「比任何人都更應獲得諾貝爾和平獎」，他和美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）將動員全球議會議長及國會領袖支持川普角逐2026年和平獎。

此外，歐哈納也稱讚納坦雅胡的決策，認為若非納坦雅胡的果斷行動，和平進程無法達成。

據悉，美國川普政府主導斡旋以哈雙方停火協議與人質互換。哈瑪斯已將7名人質移交紅十字會，以色列亦將釋放數百名巴勒斯坦囚犯。此次停火結束自2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列南部的戰爭，當時造成約1200人死亡、250人遭挾持，之後以軍報復攻勢導致超過6萬7千名巴勒斯坦人喪生，其中約半數為婦女與兒童。

另外，川普此行也出席由美國與埃及共同主辦的「和平高峰會」，與土耳其、約旦、英國、德國、法國、義大利，以及聯合國與歐盟代表等國際領袖會晤，討論戰後重建與加薩未來治理。特拉維夫「人質與失蹤者家屬論壇」亦公開邀請川普前往「人質廣場（Hostages Square）」與家屬會面，表達感謝之意。