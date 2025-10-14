　
女友眼前被哈瑪斯綁走！自己也成人質　情侶分離2年終於重逢

▲▼2023年10月7日參加以色列諾瓦音樂節時，遭哈瑪斯武裝分子劫持。哈瑪斯今與以色列交換人質囚犯。以色列女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）終於與男友歐爾（Avinatan Or）團聚。（圖／路透）

▲以色列女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）終於與男友歐爾（Avinatan Or）團聚。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

以色列、哈瑪斯簽署停火協議，結束長期緊張的局勢，哈瑪斯13日釋放了所有20名生還以色列的人質，並將2名人質遺體交給紅十字會。獲釋的人質中，有一名男子2023年10月7日襲擊當日跟女友一起被哈瑪斯分別押走，時隔2年後兩人終於重逢，開心地在鏡頭前擁抱親吻。

哈瑪斯13日上午起分2波釋放了剩餘扣押的20名以色列人質，不久後又將2名人質遺體移交給紅十字會。以色列監獄管理局隨後表示，根據人質協議，他們已釋放1968名被判處有罪或在戰爭期間被捕的巴勒斯坦人，這些人被釋放到約旦河西岸、東耶路撒冷及通往加薩走廊的克瑞沙洛邊境。

以色列軍方表示，紅十字會已從哈瑪斯手中接收2具遭扣押人質的遺體，預計不久後會再接收另外2具人質遺體，紅十字會目前正在把遺體運往軍方指定的接收地點，以色列國防軍（IDF）與以色列安全局（ISA）將負責後續處理。

▲▼以色列25歲女大生阿迦曼妮（Noa Argamani）被綁架的影片在網路社群廣為流傳。（圖／翻攝自X）

▲歐爾的女友阿加瑪尼在他眼前被哈瑪斯綁走。（圖／翻攝自X）

值得一提的是，這次獲釋的以色列人質中有一名32歲男子歐爾（Avinatan Or），他跟26歲大學生女友阿加瑪尼（Noa Argamani）2023年10月7日一起到雷姆參加音樂節，不料遇上哈瑪斯襲擊，阿加瑪尼在他眼前被哈瑪斯人員押走，他後續也被扣押為人質。阿加瑪尼在鏡頭前哭喊「不要殺我」，並將手臂伸向歐爾的畫面，更一度在各大社群平台瘋傳。

幸運的是，阿加瑪尼先於2024年6月平安獲釋，歐爾則是本次哈瑪斯最後釋放的20名人質之一。根據以色列國防軍公布的照片顯示，歐爾目前已回到以色列境內，並時隔2年終於跟女友阿加瑪尼重逢，他在鏡頭前溫柔地親吻阿加瑪尼的臉頰，阿加瑪尼則露出燦爛的笑容，畫面相當溫馨。

川普抵以色列議會演說：中東迎來新曙光！

川普抵以色列議會演說：中東迎來新曙光！

美國總統川普於當地時間13日抵達以色列，並前往位於耶路撒冷的以色列議會發表演說，他稱「這是新中東歷史性的曙光」，宣告以色列與哈瑪斯長達兩年的戰爭告一段落，強調將戰場勝利轉化為和平與繁榮的時刻。

以色列宣布　釋放近2000名巴勒斯坦人

以色列宣布　釋放近2000名巴勒斯坦人

人質獲釋照片首曝光　雙胞胎兄弟緊擁

人質獲釋照片首曝光　雙胞胎兄弟緊擁

哈瑪斯釋放第2批13人質　所有倖存人質獲釋

哈瑪斯釋放第2批13人質　所有倖存人質獲釋

即／川普抵達以色列！　鋪紅毯英雄式歡迎

即／川普抵達以色列！　鋪紅毯英雄式歡迎

