▲人工智慧工具。（圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名女子被人發現，利用ChatGPT研究下毒殺人的方法後，在丈夫的能量飲料中下藥，意圖導致丈夫昏迷或喪失行為能力，謀殺未遂罪被捕。

在學校擔任治療師的43歲女子蓋茲(Cheryl Harris Gates)，因為在丈夫的能量飲料中下藥，於10月10日被逮捕，除了謀殺未遂指控，還面臨跟蹤、破壞財產、汙染食物飲品致人精神或身體失能等指控。

根據逮捕文件內容，蓋茲涉嫌7月8至9月29日期間，使用ChatGPT研究「可以口服或注射，使人致命或殘疾的藥物組合」，後來她購買了相關藥品來實現計畫。

調查人員除了在網路上發現她曾研究與購買毒物的相關證據，也在住家中搜出注射器、醫用滴管、磅秤、藥物等相關用品。已經和蓋茲分居的丈夫，7月12日、8月18日曾2次出現行動不便的情況，並且在飲料中檢驗出含有管制物品。

目前蓋茲在學校網站上的介紹頁面已被移除，家長得知消息後十分震驚，痛批「她根本不應該靠近學生」，學校尚未對外回應事件，案件正在進行調查。