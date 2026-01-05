直擊天際神秘光團！清晨遇「流星」　 陽光男驚喜：許願竟成真

記者唐詠絮／彰化報導

一名從事水果販賣的曾先生，一如往常地開車前往彰化市三民市場準備營業。當車輛行經伸港往彰化市路段時，突然看到一束耀眼的光芒從天空疾速衝下，隨後閃光一現便消失無蹤，第一反應直覺想到「難道是飛彈打過來了？」又聯想到國際戰事，但也沒有爆炸聲，立刻對流星祈許生意興隆，果真願望真的實現。

▲曾男目擊流星。（圖／民眾提供）

外型陽光的曾先生說，由於近日國際新聞才報導美國軍事行動等消息，第一反應相當緊張，「難不成是飛彈打過來了」他心頭一驚，但等待片刻後，並未聽到任何爆炸聲響，緊張的心情才逐漸平復，轉而判斷自己看到的應該是一顆劃過的流星。

急中生「願」 許下生意期許

▲曾男目擊流星許願生意好，果真成真。（圖／民眾提供）

曾先生立刻把握機會，對著流星消失的方向許下一個非常「接地氣」的願望，「希望今天生意好，水果都能順利賣完。」他笑著表示，當下沒想太多，就把心底最實際的期盼說了出來。

願望成真 水果提早售罄

曾先生事後分享這段經歷時幽默地說，「一開始真的嚇到了，還好只是流星」。小時候也曾看過流星「下次如果再看到，一定要認真許願！」，沒想到，這個即興許下的願望，竟然為他帶來了好運氣。往常需要賣到下午的貨量，今天市場人潮格外踴躍，他的水果攤生意興隆，竟然在接近中午時分就幾乎全部賣光，讓他提早收工，心情大好。

▲曾男目擊流星許願，果然成真。（圖／民眾提供）