川普登《時代雜誌》封面！　主題「他的勝利」大讚：任內重要成就

記者張方瑀／綜合報導

美國《時代雜誌》最新一期以美國總統川普（Donald Trump）為封面人物，主題為「他的勝利」（His Triumph），聚焦他在促成以色列與哈瑪斯（Hamas）和平協議的首個階段所取得的重大成果。《時代雜誌》形容，這項協議可能成為川普第二任期的重要代表作，並為中東局勢帶來戰略性的轉折。

《時代雜誌》在社群平台X上發文指出，「被關押在加薩的以色列人質已根據川普和平計畫的第一階段獲釋，同時也有巴勒斯坦囚犯被釋放。」

報導認為，這項協議不僅止於人質交換，更可能成為川普任內最具標誌性的外交成就，象徵他兌現了「結束戰爭」的競選承諾。

封面照片中，川普神情自信地凝視遠方，搭配大字標題「他的勝利」，與《時代雜誌》過去多次刊登對他不利的封面形成鮮明對比。儘管該雜誌過去對川普的評價兩極，但他也曾兩度被選為「年度風雲人物」（Person of the Year）。

報導提到，川普奉行「交易的藝術」（the art of the deal）理念，認為任何衝突都能透過談判解決。《時代雜誌》指出，川普此次派出特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）親自參與協商，使協議得以推動。

根據報導，最後20名以色列人質在13日清晨返回家園，結束長達兩年的囚禁，而以色列也釋放近2000名巴勒斯坦囚犯與被拘留者，作為協議的一部分。

《時代雜誌》分析，若停火能持續，中東有望邁入以重建與轉型為主軸的新時代，包含重建加薩與推動以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化。

節目《The View》主持人艾葛里芬（Alyssa Farah Griffin）也罕見讚揚川普與其團隊的外交成果，認為「不論是否喜歡川普，他與魏科夫、庫許納確實值得肯定」。

川普則在13日發表談話，形容這項協議是「中東新時代的黎明」，並強調「我們花了3000年才走到這一步」，這只是邁向更廣泛和平的第一步。