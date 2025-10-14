川普宣布加薩宣言正式簽署：很多錢將湧入加薩重建

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普13日在埃及主持加薩和平峰會，宣布正式簽署加薩宣言，他表示，加薩人的當務之急是「恢復正常生活」，並強調許多「富有且強大的國家」將投入鉅額資金協助重建，「這會是很多錢」。雖然和平協議的具體內容尚未公開，但川普揭示了一份20點和平計畫，將由非政治性的巴勒斯坦與國際專家共同組成臨時委員會管理加薩，並由川普親自擔任監督機構「和平委員會」（Board of Peace）主席。

川普在加薩和平峰會發表演說時指出，現在的和平進程已邁入第三和第四階段，「大家都以20點和平計畫為基礎，朝向長久和平邁進」。他強調，許多國家在上周起主動與他聯繫，希望參與加薩的重建行動，「這會是很多錢」，不僅將有助於改善當地人道處境，也可為區域穩定奠定基礎。

根據這項20點計畫，協議生效後，加薩將由一個臨時的非政治性管理機構接手日常行政工作。此機構將由具資格的巴勒斯坦人及國際專家共同組成，並接受一個過渡性國際組織「和平委員會」監管，而川普本人將出任該委員會主席。他也表示未來可能擴大「和平委員會」規模，讓更多有意參與和平事務的國家加入。

不過值得注意的是，加薩和平峰會上並未見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與哈瑪斯領袖代表出席。儘管如此，哈瑪斯當天釋放了所有倖存以色列人質；作為交換，以色列釋放約2000名遭拘禁的巴勒斯坦人，成為和平協議首階段的實質進展。

與會的埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在致詞中提及以巴「兩國方案」（two-state solution），視其為推進地區穩定的基礎。不過川普並未對此公開表態，顯示雙方在政治解決路線上仍存歧見。