美財長樂觀看美中情勢：有溝通管道　本周多場會議將為川習會鋪路

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美中貿易緊張升溫之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）13日表示，美方目前已大幅降溫情勢，並對與中國國家主席習近平即將舉行的「川習會」仍抱持樂觀。他指出，美中雙方在剛過去的周末已進行多次溝通，預期本周將進行多場幕僚層級會議，為領袖會晤鋪路。

中國日前再度祭出稀土出口管制，引發美國總統川普強烈不滿，並宣布擬於11月起對中國進口產品額外加徵100％關稅。貝森特在接受福斯新聞網訪問時直言，中國此舉「是向全世界挑釁」，更形容這是中國刻意與美國「脫鉤」的行動。

不過貝森特強調，美方選擇將反制措施延後至11月實施，就是為了避免立刻升高衝突。他表示，川普預計與習近平會晤，雙方溝通管道仍然暢通，中方也並未拒絕回應美方的訊問。他強調，世界銀行本周在華盛頓召開年會，美中兩國代表將有機會展開多場幕僚層級接觸。

貝森特指出，中國是一個由國家全面操控的經濟體系，但無法對自由世界實行同樣的管控。他強調，「中國無法指揮美國；我們會堅守主權，自由世界也不會容忍中國濫用出口與監管手段。」

美方已與多國盟友展開協調，貝森特透露，本周預計將有更多高層會晤，美方期盼在應對中國的行動上獲得歐洲、印度以及亞洲其他民主國家的支持。他強調，美國不尋求與中國「脫鉤」，但必須推動「去風險化」，例如確保關鍵礦物、半導體與藥品的生產能回到美國本土。

貝森特進一步表示，美國今年夏天曾對中國祭出12項反制措施，涵蓋從塑膠原料到飛機引擎與零件等多項領域，對中國造成實質影響；同時，中國仍有30萬至40萬名留學生在美國，突顯雙方關係的複雜性。

貝森特最後補充，他希望能在川習會前與中國國務院副總理何立峰會面，強調美方依然願意與中方展開務實對話；但若中方選擇對抗，美國也準備好祭出對等，甚至更強硬的反制措施。儘管如此，他仍對降低情勢持審慎樂觀態度。