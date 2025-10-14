川普簽加薩宣言稱「中東迎來偉大的一天」　埃及：將召開重建會議

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與多國領袖13日在埃及共同簽署《加薩宣言》，鞏固以色列與哈瑪斯（Hamas）長達2年戰事後的停火協議。川普形容這是「對全球而言偉大的一天，對中東而言更是偉大的一天」；埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）則表示，這項協議「結束了人類歷史上痛苦的一章」，並將為中東和平與「兩國方案」（two-state solution）開啟新時代。作為協議的一部分，哈瑪斯釋放20名以色列人質並移交4具遺體，以色列則釋放1968名囚犯，其中大多為巴勒斯坦人。

法新社報導，川普閃電訪問以色列，在國會發表演說時盛讚以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的堅定領導，隨後飛往埃及紅海城市夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）出席加薩高峰會。川普與埃及、卡達和土耳其領袖共同簽署《加薩宣言》，成為協議保證方之一，會場聚集超過20位國際與區域領袖。

川普在會談中指出，「這份文件列出了規則、條例與多項合作機制，我們正為加薩的和平奠下基礎。」他並兩度強調「這份協議將會持續有效」。川普說，從（2023年）10月7日到本周，以色列長期承受戰火，「只有驕傲且信仰堅定的人民才能撐過這段艱難時期」。他表示，「對這片土地上的許多家庭而言，他們已多年未曾體驗真正平靜的一天。不僅是對以色列人，對巴勒斯坦人與許多其他人來說，這段漫長且痛苦的夢魘終於結束了。」

塞西則在峰會上強調，《加薩宣言》不僅象徵停火，更為和平進程奠定政治與經濟的基礎。他宣布，埃及將在未來幾日主辦「加薩走廊重建會議」，並與美國及其他國際夥伴合作，推動該地區的初期復原、基礎建設與長期發展計畫。川普則表示，美國將支持這項重建行動，並呼籲各國共同維護區域穩定。